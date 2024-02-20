"Радио Свобода" признано "нежелательной организацией" в РФ

Министерство юстиции России внесло "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в реестр "нежелательных организаций". Информация об этом появилась на сайте ведомства во вторник, 20 февраля. Решение о признании СМИ "нежелательным" было принято Генпрокуратурой РФ 2 февраля 2024 года. До этого "Радио Свобода" уже было признано "иностранным агентом" на территории России.

По закону "нежелательной" может быть только неправительственная организация

Согласно российскому законодательству, статус "нежелательной организации" может получить любая иностранная или международная негосударственная организация, которая будет расценена российскими властями как потенциальная угроза "основам конституционного строя России", а также обороноспособности или безопасности страны.

"Радио Свобода" принадлежит Агентству США по глобальным медиа и финансируется правительством Соединенных Штатов. В законе не говорится о возможности признания "нежелательными" правительственных организаций других стран. 8 февраля с инициативой о внесении изменений в этот закон, которые позволили бы включать подобные организации в реестр "нежелательных", выступила комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства извне. Тем не менее о принятии поправок ничего не сообщалось.

Люди, сотрудничающие, финансирующие или руководящие "нежелательными" организациями, могут нести наказание вплоть до уголовного в случае, если нарушение будет признано повторным. По этой статье им может грозить до 4 лет лишения свободы.

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