Фонд Бориса Немцова стал "нежелательной организацией" в РФ

По состоянию на 17 апреля в реестр, который ведет Минюст РФ, входят 158 организаций: большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине.

Министерство юстиции РФ в среду, 17 апреля, включило в список "нежелательных организаций" Фонд Бориса Немцова за свободу. Кроме того, в реестр попали немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) и украинский Центр гражданских свобод.

Фонд Бориса Немцова был создан в 2015 году в Германии дочерью погибшего оппозиционного лидера, журналисткой Жанной Немцовой. Он занимается поддержкой институтов российского гражданского общества, а также ежегодно присуждает премию имени Бориса Немцова.

Фонд Фридриха Науманна основан в 1958 году. Он имеет офисы в более чем 60 странах мира и занимается вопросами политического образования.

Получивший в 2022 году Нобелевскую премию мира - вместе с российской правозащитной организацией "Мемориал" и белорусским правозащитником Алесем Беляцким, Центр гражданских свобод был создан в Киеве в 2007 году. Своей миссией он считает продвижение ценностей прав человека и демократии.

В реестр Минюста входят 158 организаций

Статус "нежелательных организаций" юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административной и уголовной ответственности.

По состоянию на 17 апреля в реестр, который ведет Минюст РФ, входят 158 организаций: большинство из них базируются в Великобритании, Германии, США и Украине.