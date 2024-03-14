РФ объявила "нежелательным" немецкий Фонд имени Копелева

Минюст РФ внес в список "нежелательных организаций" Фонд имени Льва Копелева в Кельне, продолжающий дело советского диссидента в области защиты прав человека и присуждающий ежегодную премию.

Министерство юстиции РФ внесло в список так называемых "нежелательных организаций" базирующийся в Кельне Форум имени Льва Копелева. В среду, 13 марта, немецкая некоммерческая организация, продолжающая дело советского писателя и диссидента в области защиты прав человека, появилась в перечне российского ведомства.

Фонд имени Копелева в Кельне

Правозащитник Лев Копелев родился и вырос в Киеве и посвятил жизнь борьбе за мир и права человека. Общественная организация Форум Льва Копелева была основана после смерти Копелева его многочисленными друзьями и соратниками в 1998 году в Кельне под руководством Фрица Пляйтгена (Fritz Pleitgen). Ее целью является продолжение борьбы Льва Копелева за гуманность, мир и права человека на основе принципа "от человека к человеку, от народа к народу".

Фонд имени Льва Копелева с 2001 года ежегодно присуждает одноименную награду в области прав человека. В 2023 году Премия имени Льва Копелева присуждена украинскому народу. Кроме того, лауреатами премии в разные годы становились лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский медиа-ресурс "ОВД-Инфо", историк Юрий Дмитриев, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".

В перечень "нежелательных организаций" российское министерство юстиции с 2015 года внесло десятки зарубежных учреждений. Данным организациям запрещено работать в России, а сотрудничество с ними считается для граждан РФ" уголовным преступлением".

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