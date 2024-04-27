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Минюст РФ внес ФАС в реестр "нежелательных организаций"

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

"Феминистское антивоенное сопротивление" стало 159-й "нежелательной" организацией на территории России.

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Здание Минюста РФ
Здание Минюста РФФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance

Министерство юстиции России внесло движение "Феминистское антивоенное сопротивление" (ФАС) в реестр "нежелательных" организаций в четверг, 25 апреля. Внимание на это обратила правозащитная организация "ОВД-Инфо".

ФАС - объединение российских феминисток, которое выступает против войны России против Украины. Как утверждают его основательницы, оно было создано в первый день вторжения. "Наша цель - внести свой вклад в то, чтобы империалистическая путинская агрессия в Украине была остановлена", - говорится в аккаунте организации в соцсети Х.

Запись о включении "Феминистского антивоенного сопротивления" в реестр "нежелательных" организаций появилась под номером 159.

Давление на "Феминистское антивоенное сопротивление" продолжается больше года

В декабре 2022 года ФАС признали "иностранным агентом". Тот же статус в январе 2023 присвоили одной из его основательниц Дарье Серенко. В начале апреля МВД объявило Серенко в розыск. На данный момент она находится за пределами России.

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