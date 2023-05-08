Феминистки из РФ получили Ахенскую премию мира

Феминистское Антивоенное Сопротивление из России выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма. Активистки говорят, что борются против "крайне консервативного представления о гендере и семье в РФ".

Феминистское Антивоенное Сопротивление (ФАС) из России и израильский Фонд защитников прав человека (HRDF) удостоились Ахенской премии мира (Aachener Friedenspreis) за 2023 год. Об этом сообщили в понедельник, 8 мая, на сайте премии.

ФАС было основано 25 февраля 2022 года для координации протестов против полномасштабного вторжения России в Украину. Группа, сознательно выстроенная без иерархических принципов, выступает против войны, патриархата, авторитаризма и милитаризма. Активистки подчеркивают, что борются против "крайне консервативного представления о гендере и семье, преобладающего в России", а также против дискриминации и репрессий в отношении представителей ЛГБТ+.

Организация включена в список "иноагентов"

Минюст РФ 23 декабря 2022 года включил ФАС в список "иноагентов". "Власти долго не воспринимали нас как политическое движение, и поэтому мы временно оказались в меньшей степени затронуты репрессиями, чем другие. Более 45 феминистских групп действуют по всей стране, от Калининграда до Владивостока", - пояснили в организации.

После включения в перечень члены ФАС задерживались, привлекались к уголовной ответственности и заключались либо в психиатрические отделения, либо в тюрьму, указывается на сайте премии.

ФАС издает русскоязычную интернет-газету "Женская правда", которая в противовес государственным пропагандистским материалам публикует репортажи о войне России в Украине. У Telegram-канала Феминистского Антивоенного Сопротивления на 8 мая - 38 429 подписчиков.

Фонд защитников прав человека предоставляет юридические консультации

В свою очередь HRDF оказывает поддержку правозащитникам в Израиле и на оккупированных палестинских территориях с 2011 года. Фонд предоставлял юридические консультации израильским и палестинским правозащитникам, участвующим в ненасильственных протестах против расширения поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, борющимся за права бедуинов в пустыне Негев/Накаб на юге Израиля, за права ЛГБТ+, а также израильтян эфиопского происхождения, сталкивающихся с полицейским произволом и расизмом.

Ахенская премия мира - престижная международная награда, которая вручается с 1988 года за инициативы, способствующие миру и взаимопониманию. Вручение состоится по традиции во Всемирный день мира, 1 сентября, в актовом зале Аула Каролина в немецком городе Ахен.

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