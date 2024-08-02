В мире приветствуют выдачу Россией Западу политзаключенных

"Все те, кто все еще несправедливо содержатся в российских и белорусских тюрьмах, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", - заявил Жозеп Боррель.

Мировое сообщество приветствовало освобождение Россией в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключенными ряда политиков и общественных деятелей, удерживавшихся в тюрьмах по политическим мотивам, в том числе граждан ФРГ, США и Великобритании.

"Европейский Союз с облегчением воспринял освобождение и передачу на свободу, за пределы России и Беларуси ряда политических заключенных, в том числе граждан ЕС, совершенные при содействии Турции", - заявил 1 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Политические заключенные и все те, кто все еще несправедливо содержатся в российских и белорусских тюрьмах, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", - призвал он от имени Евросоюза.

Столтенберг о роли союзников по НАТО

Позитивно о состоявшемся обмене заключенными отозвался и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между союзниками по НАТО, - написал он в соцсети X. - Право на мирную оппозицию и свободу СМИ имеет решающее значение для каждого функционирующего общества".

Кир Стармер: "Мои мысли - с освобожденными политзаключенными"

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в соцсети X следующее: "Я приветствую освобождение ряда заключенных, удерживавшихся в России, включая Владимира Кара-Мурзу, Пола Уилана и Эвана Гершковича. Мои мысли - с ними и их близкими в момент их воссоединения".

"Мы продолжим призывать Россию обеспечивать свободу политических высказываний", - добавил он.

Оппозиционный политик и публицист Владимир Кара-Мурза имеет, помимо российского гражданства, британское подданство.

Юлия Навальная: "Это большое счастье!"

"Огромная, очень долгая и трудная работа, переговоры длиной в несколько лет, февраль, новая попытка многих людей все как-то склеить и всех спасти. И вот все эти люди на свободе. Это большое счастье!" - написала в соцсети X вдова погибшего в российской колонии оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная.

"Каждый освобожденный политзаключенный - это огромная победа и радость, - добавила она. - Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме".

В ночь на 2 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что ранее "разрабатывался вариант сделки, который включал бы Алексея Навального", но, "к сожалению, он внезапно умер".

Салливан о переговорах Шольца и Байдена

Как передает медиакомпания "Голос Америки" , Салливан воздержался от обсуждения переговоров президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) о выдаче "убийцы из Тиргартена" Вадима Красикова в Россию. Он рассказал лишь, что Шольц ответил Байдену: "Давай вместе это сделаем".

По словам Салливана, прямых переговоров об обмене между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным не было.

Реакции родственников российских политзаключенных

Супруга правозащитника Олега Орлова Татьяна Касаткина призналась агентству AFP, что не ожидала, что обмен заключенными окажется таким масштабным. "Весь день я сидела как на углях, - цитирует агентство ее слова в сообщении на немецком языке. - Он только что позвонил мне и спросил: ты в курсе? И я сказала: да".

В свою очередь мать художницы Александры Скочиленко рассказала журналистам, что на протяжении последних четырех дней чувствовала себя "как выжатый лимон". Освобождение своей дочери, которую в России приговорили к семи годам колонии за то, что она заменила в магазине ценники на антивоенные листовки, Надежда Скочиленко считает "невероятным событием".

Татьяна Яшина - мать оппозиционного политика Ильи Яшина - рассказала журналистам, что родные "не верили (в то, что его освободят в рамках обмена заключенными. - Ред.) и до последней минуты ничего не знали".