 В Германии появились бесконтактные пешеходные светофоры (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Германии появились бесконтактные пешеходные светофоры (фото)

Первые в Европе бесконтактные пешеходные светофоры проходят испытания на улицах Дюссельдорфа.

Бесконтактный пешеходный переход в Дюссельдорфе

Дюссельдорф • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в конце ноября в столице немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия- Дюссельдорфе, где на трех переходах в районе Герресхайм были установлены такие вот бесконтактные устройства для пешеходных светофоров.

"Ждите сигнала"

Чтобы вызвать зеленый сигнал, пешеходам здесь не нужно нажимать кнопку или прикасаться к поверхности. Достаточно поднести руку или даже просто приблизиться - датчик движения срабатывает, как только пешеход попадает в поле действия сенсора, после чего автоматически появляется надпись по-немецки: "Ждите сигнала" ("Signal kommt"). 

Бесконтактный пешеходный переход в Дюссельдорфе
Бесконтактный пешеходный переход в Дюссельдорфе

Новая система проходит испытания

По данным властей Дюссельдорфа, речь идет о первых таких бесконтактных пешеходных светофорах в Европе. Установлены они в качестве эксперимента, итоги которого будут подведены в следующем году. Места выбраны так, чтобы оценить работу системы в разных ситуациях.Обойдутся эти испытания в 6400 евро. Расходы разделят между собой город и разработчики новой системы, о пользе которой сейчас во времена коронавирусной пандемии говорить, наверное, излишне.

Смотрите также: 

  • Фотография обложки альбома группы Битлз Abbey Road

    Пешеходный переход по-немецки

    Самый известный в мире пешеходный переход находится, как принято считать, в Лондоне, на улице Эбби-Роуд. В 1969 году здесь сфотографировались для обложки своего последнего совместного студийного проекта музыканты группы "Битлз". Через два года альбому "Abbey Road" исполнится полвека, но мы так долго ждать не будем, а отметим другой пешеходно-переходный юбилей - 65-летие первой зебры в Германии.

  • На этой фотографии - гамбургские первоклашки 1963 года

    Пешеходный переход по-немецки

    Первая немецкая зебра (Zebrastreifen), сведения о которой сохранились в архивах, была нанесена на проезжую часть одной из улиц Мюнхена в 1952 году - двенадцать белых полосок. При этом думать о безопасности пешеходов в Германии начали намного раньше. Первый такой параграф появился в 1929 году - в правилах уличного движения Берлина, однако обозначали переходы тогда не зеброй, а другой разметкой.

  • Пешеходный переход в Мюнхенском аэропорту

    Пешеходный переход по-немецки

    Современные зебры, получившие распространение во всем мире, своим появлением обязаны международным соглашениям, подписанным странами-членами ООН в Женеве в 1949 году. В Германии правила поведения водителей, пешеходов и других участников движения на зебрах и перед ними закреплены в параграфе 25 ПДД (§ 25 StVO), а наказания для нарушителей определены в специальном штрафном каталоге.

  • Знак Пешеходный переход

    Пешеходный переход по-немецки

    Помимо разметки в виде белых полосок нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно обозначаются такими информирующими квадратными знаками, а в опасных или плохо обозримых местах - предупреждающими треугольниками. Преимуществом на таких переходах пользуются пешеходы, а также лица на инвалидных колясках - простых или моторизированных. Велосипедисты преимуществ не имеют!

  • Штутгарт

    Пешеходный переход по-немецки

    Велосипедистам в Германии не запрещается ездить по зебре, но в таком случае они не являются пешеходами и несут ответственность случае ДТП - например, если вылетят на переход на полной скорости, не оценив ситуацию. В идеальном варианте велосипед по зебре нужно катить, то есть слезть с него или отталкиваться ногой, стоя на одной педали. Лишь в этом случае машины обязаны уступать им дорогу.

  • Знак Осторожно, пешеходный переход

    Пешеходный переход по-немецки

    Другое дело, когда параллельно зебре проезжую часть также пересекает велосипедная дорожка, то есть нанесена разметка и поставлены знаки, например, при круговом движении - тогда можно спокойно ехать, соблюдая, кончено же, осторожность. То же самое касается пешеходов. Зебра не означает, что вы можете идти по ней, уткнувшись в телефон. Сначала нужно посмотреть по сторонам. Многие об этом забывают.

  • ДТП на пешеходном переходе в Карлсруэ

    Пешеходный переход по-немецки

    Ежегодно в Германии на зебрах происходит около 5500 ДТП, в которых страдают люди. В 2016 году в результате таких происшествий тяжелые травмы получило более 900 человек, 25 человек погибло. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила, были более внимательными и взаимовежливыми. Ведь лучше подождать, чем настаивать на своем преимуществе и пострадать.

  • Фрайбург

    Пешеходный переход по-немецки

    Перед зеброй водители (и велосипедисты, если двигаются по проезжей части или зебра нанесена на велосипедную дорожку) обязаны снизить скорость и пропустить пешехода, даже если тот еще только подходит к зебре, но очевидно собирается перейти дорогу. Подавать какие-то знаки пешеход не обязан. В таких местах нельзя обгонять, останавливаться ближе пяти метров до разметки, а также на самом переходе.

  • Штутгарт

    Пешеходный переход по-немецки

    За большинство нарушений § 25 ПДД водителям в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Например, 80 евро и один балл, если не снизить скорость перед зеброй при наличии вблизи пешехода. Лишение прав происходит при восьми баллах. Сгорают они нескоро. По таким нарушениям - через 2,5 года.

  • На детском празднике в Берлине

    Пешеходный переход по-немецки

    Пешеходам перед выходом на зебру следует быть особенно внимательными в темное время суток и при плохой погоде, в условиях сниженной видимости. На этот счет есть соответствующие судебные решения, при грубом несоблюдении элементарной осторожности возлагающие частичную вину и на пешеходов.

  • Светофорные человечки гуляют по Кельну во время акции по безопасности движения

    Пешеходный переход по-немецки

    Где в Германии появляются зебры? Согласно правилам, такие пешеходные переходы могут оборудоваться в местах, где в часы с наиболее интенсивным движением дорогу переходит не менее 50 пешеходов и при этом проезжает не менее 200 машин. При более сильном трафике ставят пешеходные светофоры. При менее интенсивном - оборудуют островки безопасности между полосами проезжей части, но без зебры.

  • Франкфурт-на-Майне

    Пешеходный переход по-немецки

    Считается также, что слишком короткие расстояния между зебрами на дороге приводят к снижению желания и готовности водителей каждый раз сбавлять скорость перед ними, что приводит к росту числа ДТП. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода (включая разметку, знаки, освещение и утопленные бордюры) обходится в Германии от 12 до 75 тысяч евро, в среднем - около 30 тысяч евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В немецком городе на светофорах появился человек с ружьем

Такие необычные светофорные человечки отныне регулируют движение пешеходов в немецком городе Нойсе.  

"Зебра" для петухов и несушек

В Германии появился пешеходный переход для кур.  

Элвис Пресли стал светофорным человечком в Германии

"Король рок-н-ролла" регулирует теперь движение пешеходов в небольшом гессенском городе Фридберге.  

На немецких светофорах появились шахтеры

Такие необычные пешеходные светофоры можно теперь увидеть в Дуйсбурге. Эта и другие октябрьские фотографии из Германии - в галерее "Кадр за кадром".  

Древний римлянин - современный пешеходный человечек

Такие светофорные человечки скоро появятся на одном из пешеходных переходов в немецком городе Бергкамен.  

Немецкие дороги

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.  

Ссылки в интернете

www.duesseldorf.de

Информация о проекте на сайте Дюссельдорфа (нем.)

Аудио- и видеофайлы по теме

За что в Берлине ругают электросамокаты  

Как парижан учат соблюдать правила дорожного движения  

"Лежачий" светофор для любителей смартфонов  

Также по теме

Deutschland Toilettenpapier aus dem Automaten

В Германии появился автомат по продаже туалетной бумаги (фото) 21.10.2020

Чего только не продают в Германии с помощью торговых автоматов - от свежих яиц до велосипедных камер. Теперь, вот, дошла очередь до туалетной бумаги.

Schützen-Ampelmännchen BDT

В немецком городе на светофорах появился человек с ружьем (фото) 21.08.2019

Такие необычные светофорные человечки отныне регулируют движение пешеходов в немецком городе Нойсе.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW