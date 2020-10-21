В Германии появились бесконтактные пешеходные светофоры (фото)

Дюссельдорф • Эти фотографии информационного агентства dpa сделаны в конце ноября в столице немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия- Дюссельдорфе, где на трех переходах в районе Герресхайм были установлены такие вот бесконтактные устройства для пешеходных светофоров.

"Ждите сигнала"

Чтобы вызвать зеленый сигнал, пешеходам здесь не нужно нажимать кнопку или прикасаться к поверхности. Достаточно поднести руку или даже просто приблизиться - датчик движения срабатывает, как только пешеход попадает в поле действия сенсора, после чего автоматически появляется надпись по-немецки: "Ждите сигнала" ("Signal kommt").

Новая система проходит испытания

По данным властей Дюссельдорфа, речь идет о первых таких бесконтактных пешеходных светофорах в Европе. Установлены они в качестве эксперимента, итоги которого будут подведены в следующем году. Места выбраны так, чтобы оценить работу системы в разных ситуациях.Обойдутся эти испытания в 6400 евро. Расходы разделят между собой город и разработчики новой системы, о пользе которой сейчас во времена коронавирусной пандемии говорить, наверное, излишне.

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