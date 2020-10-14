 В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.10.2020

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По Германии

В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок (фото)

Много всяких спортивных и других мероприятий не состоялись в этом году и не состоятся в ближайшее время из-за пандемии. Среди них - необычный чемпионат в немецком Вайдентале.

Чемпионат в начале 2020 года

Чемпионат в начале 2020 года

Вайденталь • Время бороться с коронавирусом - не время разбрасывать елки. До Рождества в Германии осталось еще два с лишним месяца, но уже сейчас ясно, что в этом году праздник придется отмечать не так, как многие привыкли. Мы уже сообщали об отмене рождественских вечеринок на немецких фирмах и предприятиях. Большие рождественские рынки тоже не откроются. И так далее…

Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья

Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья

Рождество во время короны

В начале этой недели пришло еще одно сообщение об изменении традиционных планов: организаторы заранее решили отказаться от проведения чемпионата мира по метанию (не новых, а уже использованных) рождественских елок (нем. Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen). 

Это шуточно-развлекательное мероприятие проводится обычно в самом в начале года в коммуне Вайденталь в земле Рейнланд-Пфальц. Отмененный чемпионат стал бы уже 14-м по счету. Он был назначен на 10 января 2021 года.

В соревнованиях обычно участвует более 80 человек. Лучшие результаты среди мужчин составляют около 25 метров, среди женщин - около 15 метров

В соревнованиях обычно участвует более 80 человек. Лучшие результаты среди мужчин составляют около 25 метров, среди женщин - около 15 метров

Исполняющие обязанности чемпионов

Понятно, что рождественские елки в немецких домах будут наряжать, то есть недостатка в метательном материале ожидать бы не стоило, но провести такой чемпионат в нынешних условиях было бы делом сложным.

Организаторы проверили возможные варианты, разные профилактические концепции, но решили не рисковать. Действующие чемпионы официально сохранят свои спортивно-рождественские титулы еще на год.  

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    Автор: Максим Нелюбин


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