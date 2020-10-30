Коронавирус: в Германии превышен порог в 20 000 новых заражений

В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения. Как сообщил в пятницу, 6 ноября, Институт имени Роберта Коха, за истекшие сутки в стране выявлено еще 21 506 инфицированных.

По данным института, общее количество инфицированных достигло 619 089, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 11 096 человек (суточный прирост 166), около 402 500 больных выздоровели. В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,79, уменьшившись по сравнению с предыдущим днем (0,81). Это означает, что 100 инфицированных заражают 79 здоровых человек.

Со 2 ноября в ФРГ действует мягкий локдаун, в рамках которого в стране закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения и ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября.

Распространение вируса в мире

Новый коронавирус с начала пандемии обнаружен у 48 625 084 жителей планеты, свыше 1 232 516 больных с COVID-19 умерли, а порядка 32 137 546 человек выздоровели, сообщил Университет Джонса Хопкинса 6 ноября. В число стран, в которых зарегистрировано более одного миллиона инфицированных, входят: США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Великобритания и Колумбия.

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против вируса.

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