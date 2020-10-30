 Коронавирус: в Германии превышен порог в 20 000 новых заражений | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Коронавирус: в Германии превышен порог в 20 000 новых заражений

Суточный прирост инфицированных в Германии составил 21 506. Индекс репродукции коронавируса (R) равен 0,79.

Медики берут тест на коронавирус

В Германии впервые с начала пандемии зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения. Как сообщил в пятницу, 6 ноября, Институт имени Роберта Коха, за истекшие сутки в стране выявлено еще 21 506 инфицированных.

По данным института, общее количество инфицированных достигло 619 089, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 11 096 человек (суточный прирост 166), около 402 500 больных выздоровели. В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,79, уменьшившись по сравнению с предыдущим днем (0,81). Это означает, что 100 инфицированных заражают 79 здоровых человек.

Со 2 ноября в ФРГ действует мягкий локдаун, в рамках которого в стране закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения и ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября.

Распространение вируса в мире 

Новый коронавирус с начала пандемии обнаружен у 48 625 084 жителей планеты, свыше 1 232 516 больных с COVID-19 умерли, а порядка 32 137 546 человек выздоровели, сообщил Университет Джонса Хопкинса 6 ноября. В число стран, в которых зарегистрировано более одного миллиона инфицированных, входят: США, Индия, Бразилия, Россия, Франция, Испания, Аргентина, Великобритания и Колумбия. 

Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Научные учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против вируса.

Смотрите также:

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

  • Франкфурт-на-Майне

    Мягкий локдаун в Германии

    #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

  • Кельн

    Мягкий локдаун в Германии

    … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

  • Мюнхен

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

  • Дюссельдорф

    Мягкий локдаун в Германии

    Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

  • Берлин

    Мягкий локдаун в Германии

    Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

  • Штутгарт

    Мягкий локдаун в Германии

    Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

  • Шверине

    Мягкий локдаун в Германии

    Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

  • Майнц

    Мягкий локдаун в Германии

    Утро на автобане около Майнца

  • Остров Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

  • Зюльт

    Мягкий локдаун в Германии

    Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:26

Вторая волна пандемии: как влияют карантин и самоизоляция на жизнь молодежи?

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый локдаун: как Меркель объяснила ограничительные меры из-за пандемии  

Вторая волна коронавируса накрыла Бельгию  

Также по теме

Coronavirus | Deutschland | Rodenbach Schülerin mit Maske

Коронавирус: в Германии не исключают продления локдауна 30.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 45 млн человек во всем мире, более 1,1 млн скончались. Выздоровели почти 33 млн пациентов. DW следит за событиями 30 октября.

Coronavirus in Russland

В России от COVID-19 скончалось более 24 тысяч человек 17.10.2020

В России по состоянию на 17 октября от последствий коронавирусной инфекции скончались 24 002 пациента. Германия обновила антирекорд по суточному приросту инфицированных вирусом SARS-CoV-2 .

Франкфурт-на-Майне

Мягкий локдаун в Германии 02.11.2020

Эти фотографии корреспонденты агентства dpa сделали в первый день нового локдауна, введенного в Германии со 2 ноября и, предположительно, до конца месяца.

Реклама

Самые читаемые

В США считают голоса: Трамп заявил, что у него пытаются "украсть выборы"  

В США считают голоса: Невада обновит данные 6 ноября  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно