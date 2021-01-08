В ФРГ количество смертей от коронавируса превысило 40 тысяч

В Германии количество смертей от коронавируcа превысило 40 тысяч. От последствий коронавирусной инфекции в ФРГ скончались уже 40 343 человека, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в воскресенье, 10 января. Только за последние сутки отмечено 465 летальных исходов. Кроме того, за минувшие 24 часа выявлено 16 946 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

Данные, публикуемые RKI по утрам в воскресенье, обычно ниже, поскольку по выходным в Германии тестируют меньше и не все земельные ведомства здравоохранения в эти дни сообщают суточную статистику по заражениям. Агентство dpa также отмечает, что в настоящее время интерпретация данных по коронавирусу в ФРГ затруднительна из-за задержек с диагностикой и передачей данных в период Рождества и новогодних праздников.

Почти два миллиона заражений

В целом, в Германии за все время пандемии коронавирусом заразились, по официальным данным, уже 1 908 527 человек, из них почти 1 525 300 выздоровели. Уровень заражения в среднем по стране сейчас составляет 162,2 случая на 100 тысяч населения в течение семи дней. Антирекорд был зафиксирован 22 декабря (197,6 случая).

Ситуация в стране, однако, сильно различается: в то время как в Саксонии и Тюрингии отмечены самые высокие показатели (соответственно 269,8 и 232,4 случая на сто тысяч человек), в Бремене этот показатель составляет около 74.

Недельный индекс репродукции коронавируса (R) на утро 10 января вырос до 1,16. Это означает, что каждые 100 инфицированных в среднем заражают по 116 человек.

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