В ЦАХАЛ подтвердили убийство вероятного преемника Насраллы

По данным Армии обороны Израиля, возможный преемник лидера "Хезболлах" Хашем Сафи ад-Дин и глава разведки движения Али Хусейн Хазима убиты в результате удара по разведштабу в Бейруте.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что возможный преемник бывшего лидера ливанской радикальной группировки "Хезболлах" Хасана Насраллы - Хашем Сафи ад-Дин, а также глава разведки "Хезболлах" Али Хусейн Хазима убиты. Заявление вооруженных сил Израиля обнародовано во вторник, 22 октября.

Удар был нанесен около трех недель назад в районе Дахия, считающемся ЦАХАЛ ключевым оплотом "Хезболлах" в Бейруте.

Удар израильских военных по бункеру

ВВС Израиля нанесли точный удар по главному разведштабу "Хезболлах", намеренно расположенному под землей под гражданскими объектами в Дахие, заявили в ЦАХАЛ.

На момент атаки в штабе находились свыше 25 боевиков "Хезболлах", включая Билала Саиба Аиша, который отвечал за сбор воздушной информации в разведштабе движения в Сирии, добавили в Армии обороны Израиля.

Газета The New York Times ранее написала со ссылкой на трех израильских чиновников, что Сафи ад-Дин - генеральный секретарь "Хезболлах" - присутствовал на встрече руководства движения, проходившей в подземном бункере на южной окраине Бейрута - Дахия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.