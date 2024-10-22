ЦАХАЛ: "Хезболлах" спрятало финансы под больницей в Ливане

По версии представителя Армии обороны Израиля, "Хезболлах" спрятало сотни миллионов долларов в бункере под клиникой "Сахель" на юге Бейрута. Директор больницы отверг утверждения.

Ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" спрятало сотни миллионов долларов наличными и золотом в бункере под больницей в Бейруте. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщили агентство Reuters и dpa со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари.

Он призвал правительство Ливана и международные организации не позволить "Хезболлах" использовать эти активы для террора и атак против Израиля.

По версии Хагари, речь идет о клинике "Сахель" на юге Бейрута. В то же время представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль не намерен наносить удары по больнице.

"Хотел бы подчеркнуть: Мы не находимся в состоянии войны с ливанским народом", - отметил он.

Телевидение Ливана сообщило об эвакуации из больницы

Ливанское телевидение сообщило об эвакуации персонала и пациентов из больницы в качестве меры предосторожности.

В свою очередь директор клиники Фади Аламех обвинил Израиль в клевете и призвал ливанскую армию войти на территорию больницу и подтвердить, что там расположены только операционные с пациентами и морг.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить слова Хагари, который утверждал, что израильская разведка собирала соответствующую информацию в течение нескольких лет.

Удары Израиля по предполагаемому финансовому центру "Хезболлах" в Ливане

Ранее, 20 октября, израильская авиация нанесла удары по предполагаемому финансовому центру "Хезболлах" в Ливане. Представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил, что ударам подверглись здания в южной части Бейрута, принадлежащие компании "Аль-Кард аль-Хасан", которая, по его словам, участвует в финансировании операций "Хезболлах" против Израиля.

Адраи назвал целый ряд целей, которые были поражены в Бейруте и долине Бекаа.

По данным официальных СМИ Ливана, Израиль нанес авиаудары и по целям в районе бейрутского аэропорта. Южные районы Бейрута подверглись как минимум 11 авиарейдам. Согласно ливанским сообщениям, удары также наносились по городам Хермель, Рияк и Баальбек в долине Бекаа в восточной части Ливана.

По сведениям министерства финансов США, "Хезболлах" использует компанию "Аль-Кард аль-Хасан" в качестве подставной фирмы для сокрытия своей финансовой деятельности и доступа к международной финансовой системе.

Высокопоставленный сотрудник израильских спецслужб назвал "Аль-Кард аль-Хасан" интегральной составной частью финансовой сети "Хезболлах", участвующей в финансировании операций "Хезболлах" и выплате жалования боевикам.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, более 42,5 тысяч палестинцев погибли и около ста тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.