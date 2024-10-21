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ПолитикаЛиван

Израиль нанес авиаудары по финансовому центру "Хезболлах"

Сергей Ромашенко
21 октября 2024 г.

Ударам подверглись здания компании "Аль-Кард аль-Хасан" в южной части Бейрута. Израильская армия заявила, что эта компания финансирует "террористические операции "Хезболлах".

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Израильские авиаудары по Бейруту
Израильские авиаудары по БейрутуФото: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance

Израильская авиация вечером в воскресенье, 20 октября, нанесла удары по предполагаемому финансовому центру проиранского радикального движения "Хезболлах" в Ливане. Представитель израильской армии Авихай Адраи сообщил, что ударам подверглись здания в южной части Бейрута, принадлежащие компании "Аль-Кард аль-Хасан", которая, по его словам, участвует в финансировании операций "Хезболлах" против Израиля.

Адраи назвал целый ряд целей, которые были поражены в Бейруте и долине Бекаа. По сообщению корреспондента агентства AFP, близ представительства "Аль-Кард аль-Хасан" в портовом городе Сайда на юге Ливана началась паника. Местные жители спешно покинули район израильской атаки.

По данным официальных СМИ Ливана, Израиль нанес авиаудары и по целям в районе бейрутского аэропорта. Южные районы Бейрута подверглись как минимум 11 авиарейдам. Согласно ливанским сообщениям, удары также наносились по городам Хермель, Рияк и Баальбек в долине Бекаа в восточной части Ливана.

Финансовый центр "Хезболлах"

По сведениям министерства финансов США, "Хезболлах" использует компанию "Аль-Кард аль-Хасан" в качестве подставной фирмы для сокрытия своей финансовой деятельности и доступа к международной финансовой системе.

Высокопоставленный сотрудник израильских спецслужб назвал "Аль-Кард аль-Хасан" интегральной составной частью финансовой сети "Хезболлах", участвующей в финансировании операций "Хезболлах" и выплате жалования боевикам.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, более 42,5 тысяч палестинцев погибли и около ста тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

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