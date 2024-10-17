Нетаньяху: ЦАХАЛ обнаружил российское оружие у "Хезболлах"

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили "самое современное" российское оружие при обысках на базах боевиков террористической организации "Хезболлах", рассказал в среду, 16 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.

По словам политика, согласно резолюции ООН от 2006 года к югу от реки Летани, протекающей недалеко от границы Израиля и Ливана, оружие разрешено иметь лишь ливанской армии. "Тем не менее, "Хезболлах" прорыла сотни туннелей и тайников в этом районе, где мы только что нашли несколько единиц современного российского оружия", - приводит его слова издание.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что в ходе операции ЦАХАЛ на юге Ливана было найдено российское и китайское противотанковое оружие.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.