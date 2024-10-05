СМИ сообщают о гибели вероятного преемника Насраллы

По данным Reuters, двоюродный брат Хасана Насраллы не выходит на связь с 4 октября. Арабские телеканалы сообщают о гибели Сафи ад-Дина.

Возможный преемник убитого Израилем лидера ливанской радикальной группировки "Хезболлах" Хасана Насраллы Хашем Сафи ад-Дин не выходит на связь после направленного против него израильского авиаудара в ночь на 4 октября. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник в службах безопасности Ливана.

Этот и еще два собеседника из ведомств безопасности Ливана указали агентству, что продолжающиеся с пятницы удары Израиля по объектам на юге Бейрута не позволяют спасателям обследовать места разрушений.

Арабские телеканалы сообщают о гибели Сафи ад-Дина

В свою очередь арабские телеканалы со ссылкой на свои источники сообщают о гибели Сафи ад-Дина в результате удара по объекту на юге ливанской столицы. По данным Al Arabiya, вероятный преемник Насраллы погиб в бункере, где он находился со своими помощниками, иранцами и командирами "Хезболлах".

Sky News Arabia указывает, что шансы найти выживших на месте удара Армии обороны Израиля равны нулю. При этом телеканал ссылается на представителя служб безопасности Ливана. В "Хезболлах" никак не прокомментировали сообщения о возможной гибели Сафи ад-Дина.

Ранее СМИ сообщили, что авиаудар Израиля по Бейруту в ночь на 4 октября был направлен против Хашема Сафи ад-Дина - двоюродного брата и возможного преемника Хасана Насраллы. В частности, газета The New York Times написала со ссылкой на трех неназванных израильских чиновников, что Сафи ад-Дин - генеральный секретарь "Хезболлах" - присутствовал на встрече руководства движения, проходившей в ту ночь в подземном бункере на южной окраине Бейрута Дахия. Именно этот бункер, согласно публикации, и был целью удара ЦАХАЛ.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.