Израиль нанес очередную серию воздушных ударов по Бейруту

По неподтвержденным данным, целью удара ЦАХАЛ по району Дахия был вероятный преемник Хасана Насраллы на посту лидера "Хезболлах" - Хашем Сафи ад-Дин.

Столица Ливана Бейрут в ночь на пятницу, 4 октября, в очередной раз подверглась воздушным ударам Израиля. По данным СМИ, целью этой атаки был Хашем Сафи ад-Дин - двоюродный брат и возможный преемник убитого Израилем 27 сентября лидера шиитской радикального движения "Хезболлах" Хасана Насраллы.

Так, газета The New York Times ранним утром 4 октября написала со ссылкой на трех неназванных израильских чиновников, что Сафи ад-Дин - генеральный секретарь "Хезболлах" - присутствовал на встрече руководства движения, проходившей в ночь на 4 октября в подземном бункере на южной окраине Бейрута Дахия. Именно этот бункер, согласно публикации, и был целью удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Погиб ли Сафи ад-Дин при этой атаке, на момент публикации не сообщалось.

О том, что целью ночного удара Израиля по Бейруту являлся Сафи ад-Дин, написало также американское онлайн-издание Axios с указанием, что в 2017 году Госдеп США внес его в список "подверженных особым санкциям глобальных террористов".

На фотографиях и видео последствий удара видны пламя и масштабные клубы дыма, поднимающиеся в ночное небо над южными окраинами Бейрута. Очевидцы рассказали агентству Reuters, что удар, по их ощущениям, был даже более сильным, чем тот, в результате которого в конце сентября был убит Хасан Насралла.

Авиаудар Израиля по городу Тулькарм на Западному берегу

Незадолго до этого, 3 октября, Израиль нанес авиаудар по городу Тулькарм, расположенному на Западном берегу реки Иордан. По данным подконтрольного террористической организации ХАМАС палестинского Минздрава в секторе Газа, в результате погибли 18 человек.

"В ходе совместной контртеррористической операции ЦАХАЛ и (секретной службой Израиля.- Ред.) ISA ВВС Израиля нанесли базирующийся на разведывательной информации ISA авиаудар по цели в Тулькарме и уничтожили террориста Захи Ясера Абд ар-Разака Уфи - главу террористической ячейки в Тулькарме", - отчиталась Армия обороны Израиля в Telegram .

По данным ЦАХАЛ, Уфи планировал теракт с подрывом автомобиля в районе еврейского поселения Атерет, намеченный на 2 сентября. Он также "обеспечивал оружием ряд террористов в этом регионе и организовывал множество других атак на населенные пункты Иудеи и Самарии, а также в израильском тылу". Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что Уфи намеревался осуществить террористическую атаку в ближайшее время.

Цель боевых действий Израиля на Западном берегу реки Иордан, по заявлениям руководства страны, - добиться возможности безопасного возвращения израильских жителей в поселения там.

Разрушение дороги на ливанско-сирийской границе

Утром 4 октября Израиль нанес также удар по контрольно-пропускному пункту Маснаа на ливанско-сирийской границе. Как заявил после этого министр транспорта Ливана, при этом была уничтожена дорога, которой пользовались сотни тысяч беженцев, пытающихся перебраться в соседнюю страну, спасаясь от военных действий в Ливане.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.