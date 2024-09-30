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СМИ: новым главой "Хезболлах" стал кузен убитого Насраллы

Лиза Ламбрехт
30 сентября 2024 г.

После ликвидации Насраллы "Хезболлах" возглавит Сафи ад-Дин. СМИ отмечают его внешнее сходство с погибшим двоюродным братом.

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Портрет погибшего главы "Хезболлах" Хасана Насраллы на антиизраильской акции в Иране
Портрет погибшего главы "Хезболлах" Хасана Насраллы на антиизраильской акции в ИранеФото: Morteza Nikoubazl/picture alliance/NurPhoto

Радикальное шиитское движение "Хезболлах" избрало нового лидера после гибели Хасана Насраллы, ликвидированного в ходе операции израильской армии. Новым генеральным секретарем террористической группировки станет двоюродный брат Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, сообщили в понедельник, 30 сентября, арабские СМИ. В "Хезболлах" информацию об избрании нового главы группировки пока не комментировали.

Al Arabia называет 60-летнего Сафи ад-Дина одним из основателей "Хезболлах", который готовился стать преемником Насраллы с 1994 года, однако на протяжении долгого времени находился в тени своего влиятельного родственника. СМИ отмечают сходства ад-Дина с его двоюродным братом во внешности и даже в манере речи. Кроме того, сообщается, что сын ад-Дина был зятем иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего одним из подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сулеймани был ликвидирован в результате авиаударе США в Ираке в 2020 году.

Хасан Насралла был убит 27 сентября в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру "Хезболлах" в пригороде Бейрута. По словам очевидцев, от штаб-квартиры группировки остались лишь руины и гигантский кратер глубиной 30 метров. Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане 32 года. Вместе с ним были убиты еще несколько высокопоставленных командиров боевиков, а также заместитель командующего подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

29 сентября Reuters и AFP со ссылкой на источники в "Хезболлах" сообщили, что было найдено тело погибшего лидера террористической группировки. По их данным, на теле Насраллы нет открытых ран. Это значит, что он мог умереть от удара взрывной волны.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и операция Израиля против "Хезболлах"

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.

 

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