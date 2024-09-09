В Беларуси власти арестуют квартиры оппозиционеров-мигрантов

В Гродно суд отменил сделку о продаже квартиры оппозиционерки, которая покинула страну три года назад. Теперь ее недвижимость арестована, хотя женщину не осудили даже заочно. Так белорусские власти начали новую практику преследования оппонентов режима.

Как суды аннулируют сделки о продаже квартиры

Как сообщает Генпрокуратура, суд удовлетворил иск об аннулировании сделки о продаже квартиры, которая принадлежала гродненской активистке. В Беларуси женщину обвиняют в содействии "экстремистской деятельности". Известно, что в 2021 году к ней приходили силовики, опасаясь репрессий, она покинула страну и теперь живет в Польше.

В прокуратуре уточняют, что в 2023 году квартиру приобрел отец активистки, посредником выступил ее брат, на которого была оформлена доверенность. Сумма сделки составила 3 тысячи рублей. "Указанные обстоятельства указывают на фиктивный характер сделки: она была совершена, чтобы не допустить обращения взыскания на имущество обвиняемой", - заявили в прокуратуре.

Эксперт: На оппозиционеров распространили отработанную практику

Силовики не уточняют, предъявляются ли финансовые претензии к активистке в связи с уголовным делом. Однако как только было вынесено решение суда, Следственный комитет наложил арест на ее имущество. При этом по закону арест на имущество накладывается только в том размере, который необходим для возмещения ущерба. То есть, нельзя налагать арест на квартиру для погашения небольшого штрафа, поясняет в комментарии DW белорусский адвокат.

При этом специалист обращает внимание, что практика аннулирования сделок о продаже имущества не нова - точно так же суды действуют, например, по коррупционным делам, когда есть основания полагать, что фигурант уголовного дела таким образом пытался спасти квартиру или машину от последующей конфискации. "То есть, процесс налажен, разбирательство может проходить и в отсутствии собственника, если суд уведомил его, а тот не явился, - объясняет собеседник. - Теперь мы видим, что практику решили распространить и на фигурантов "экстремистских" дел, силовики этого и не скрывают".

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора призвал активнее использовать специальное производство (так в Беларуси называют заочные суды) с последующей конфискацией имущества. По данным СК, уголовные дела в порядке спецпроизводства начаты в отношении более ста граждан. "В последнее время Следственный комитет активизировал эту работу, - подчеркнул Гора. - В этом году количество таких уголовных дел однозначно будет увеличиваться. По большинству из них налагается арест на имущество обвиняемых (квартиры, дома, участки, автомобили), которое должно быть направлено в доход государства".

По политическим делам насчитывают огромный ущерб

Решение о конфискации суд принимает отдельно, уже в рамках уголовного разбирательства, уточняет адвокат. Для изъятия требуется вступивший в силу приговор, в том числе и в рамках спецпроизводства. "Суд должен руководствоваться соразмерностью долга и стоимостью имущества, - говорит специалист. - Но как показывает практика, по политическим делам насчитывают огромный ущерб, в сотни тысяч долларов, поэтому уже есть примеры, когда квартиры осужденных продавали на аукционе".

Кроме того, в 2023 году в Уголовный кодекс внесли поправки, которые позволили за "экстремистские преступления" взимать штрафы до 50 тысяч базовых величин (на сегодня это 2 млн белорусских рублей или около 550 тысяч евро).

Как пояснил DW адвокат, если обвиняемый добровольно не погашает ущерб, подключается отдел принудительного исполнения - изымают все, что указано в приговоре, это может быть и недвижимость. "Если это единственное жилье, его не должны изымать - раньше была такая практика, - говорит специалист. - Но в законе есть важное уточнение: собственник и члены его семьи должны постоянно проживать именно в этой квартире".

Можно ли спасти квартиру?

Адвокат советует поспешить с продажей имущества белорусам, которые предполагают, что их могут преследовать по политическим мотивам и поэтому опасаются возвращаться домой. "Если уже возбуждено уголовное дело, следователи спешат оформить арест, - поясняет собеседник. - Есть четкая установка сверху: по экстремистским делам изымать максимально".

Что может вызвать подозрения силовиков? Прежде всего, продажа квартиры родственникам, особенно по цене, значительно ниже рыночной. "Если указана средняя цена, надо учитывать, что налоговая в последующем может выяснить, откуда у покупателя были деньги на приобретение недвижимости, к этому нужно быть готовым, - говорит адвокат. - Подарить квартиру через своего представителя можно, только если в генеральной доверенности, оформленной в Беларуси, указан предмет дарения и кому перейдет квартира. Такие моменты нужно продумывать заранее".

Есть еще одна проблема, указывает адвокат: белорусам, которые выехали за границу и продают свое жилье, все сложнее выписаться из квартиры. "Во-первых, квартира, в которой зарегистрирован предыдущий собственник и члены его семьи, значительно ниже в цене. Во-вторых, суды все чаще стали отказывать в удовлетворении таких исков. В решении обычно указано, что зарегистрированные в квартире граждане могут приехать в Беларусь и самостоятельно сняться с учета".