В Беларуси хотят изымать за долги единственное жилье граждан

В 2024 году в Беларуси ожидается изменение законов об исполнительном производстве. Чтобы разгрузить суды и упростить процедуру взыскания долгов, власти хотят расширить полномочия судебных исполнителей. Они, как планируется, смогут ограничивать выезд граждан за границу, вывоз автомобиля, а также изымать единственную квартиру в счет погашения долгов. Юристы объяснили DW, как это может выглядеть на практике.

Какие изменения могут принять?

Ожидается, что осенью 2024 года в парламент Беларуси поступит законопроект, согласно которому предлагается расширить полномочия судебных исполнителей. Так, они смогут ограничить выезд за границу гражданам, у которых есть непогашенные долги, а также вывоз автомобилей такими лицами. Пока эти вопросы решает суд.

Зал заседаний белорусского парламента Фото: DW/P. Bykowskij

Кроме того, власти хотят разрешить судебным исполнителям взыскивать в качестве компенсации задолженности единственное жилье должника с последующим предоставлением жилой площади, которая будет или меньше по размеру, или уступает по своим потребительским качествам. Если после погашения долга, приобретения нового жилья более низкого качества и оплаты услуг судебных исполнителей останутся деньги, собственнику обещают их вернуть.

Планируются и технические изменения в работе судебных исполнителей. Например, уведомление должников по смс и в мессенджерах. Специалисты уже пользуются такими средствами, однако власти хотят закрепить это на законодательном уровне. Также будет создан реестр требований взыскателей.

А раньше единственную квартиру не забирали?

Юрист Юлия Леванчук отмечает, что похожая практика существует только в случае изъятия жилья у "хронических" должников по коммунальным услугам. Так, если собственник не платит более шести месяцев, администрация района может подать в суд иск о понуждении собственника жилого помещения к его отчуждению. Такая же мера грозит лицам, которые на протяжение года трижды привлекались к ответственности за то, что нарушали покой соседей, своими действиями ограничивали их права и законные интересы.

Если суд соглашается с доводами заявителя, собственнику квартиры дается год на погашение задолженности или устранение нарушений. Если требование будет им проигнорировано, квартиру могут выставить на публичные торги, далее вычесть сумму задолженности. И такие дела рассматривают белорусские суды.

"На практике через полгода практически никого не выселяли, - уточняет Леванчук. - Обычно накапливался большой долг, и других возможностей для взыскания просто не было. Сама по себе процедура достаточно длительная и затратная для государства - это и работа судебных исполнителей, и подбор другого жилья. К тому же никто не хочет добровольно выселяться, поэтому обычно подключают милицию. А если в квартире прописаны дети, это еще больше усложняет решение проблемы".

Как будут изымать единственную квартиру?

По словам Юлии Леванчук, уже сейчас можно предположить, что возникнут сложности с изъятием квартир у должников, которые находятся за границей и не хотят возвращаться в Беларусь. "Поэтому так важно, чтобы процедура была как можно более точно и подробно расписана: потребительские качества жилья, в каком районе возможен обмен, что делать, если в квартире зарегистрированы несовершеннолетние либо лица с инвалидностью, которые находятся под дополнительной опекой государства", - поясняет собеседница.

Здание суда Минского района Фото: Stringer/AA/picture alliance

Затронет ли новшество политзаключенных? Леванчук говорит, что изменения могут затронуть любого должника, а не только фигурантов уголовных дел. Например, неплательщиков по кредитам. Что касается политических оппонентов режима, то, по мнению юриста, нововведение скорее коснется влиятельных политиков, которым вменяют нарушение многих статей Уголовного кодекса, грозят заочными судами и миллионными исками, а их имущество уже арестовано.

"Если посмотреть на осужденных по так называемой "народной" 342-й статье УК (участие в протестах. - Ред.), то у большинства либо уже погашены исковые требования - так обвиняемые надеются на смягчение наказания, либо речь идет о несущественных суммах, которые нельзя соотнести с ценой на квартиру, - говорит юрист. - Полагаю, что основную массу политзаключенных нововведение не затронет. Что касается покинувших страну, то пока заочные суды не поставили на поток. А для изъятия (квартиры. - Ред.) все же требуется вступивший в силу приговор суда. Однако и здесь специалисты должны руководствоваться соразмерностью долга и стоимостью имущества".

Судебным исполнителям передают функции суда?

Адвокат, лишенный лицензии в Беларуси, на условиях анонимности в комментарии DW отметил, что скептически смотрит на идею расширить полномочия судебных исполнителей, ведь это увеличит нагрузку на них. "Даже Минюст признает, что одна из ключевых проблем службы - слишком высокая загруженность, большая текучка кадров, - добавляет собеседник. - Работа судебных исполнителей и сейчас вызывает много нареканий. Довольно часто они не могут просто сопоставить документы, сообщают, что нужно погасить долг, когда гражданин уже давно рассчитался. А сейчас им предлагают передать, по сути, функции суда".

При этом опрошенные DW эксперты признают, что по делам об ограничении выезда за рубеж или вывоза авто судебные процессы и сейчас проходят формально, практически всегда суды в Беларуси соглашаются с требованием введения таких запретов. Иначе выглядит практика с выселением за долги по коммунальным платежам. Например, в 2021 году суды Минска удовлетворили только треть таких исков.

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