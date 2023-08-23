Как имущество противников власти идет в Беларуси с молотка

На аукционе "за долги" продают часы Виктора Бабарико, ушла с аукциона квартира Тихановских. Что говорят юристы и владельцы арестованной в РБ собственности?

В политически мотивированных незаконных приговорах, вынесенных белорусским оппозиционерам и гражданским активистам, помимо огромных сроков нередко фигурируют внушительные штрафы или денежные взыскания в пользу государства, силовиков или чиновников. У политзаключенных часто блокируют счета, арестовывают имущество. После суда сбережения или деньги от продажи собственности могут пойти на оплату "долгов". Как это происходит? Кому грозит остаться без квартиры, машины или дома? DW поговорила с юристами и с людьми, столкнувшимися с с подобными приговорами и арестом имущества.

Самые яркие примеры - Тихановские и Бабарико. Кто на очереди?

В августе 2023 года на сайте интернет-аукционов "БелЮрОбеспечение" появилась коллекция часов политзаключенного политика Виктора Бабарико. Старт аукциона - 13 сентября, выставлено девять лотов.

Имущество Бабарико арестовали в 2020 году, а выставлять на продажу начали в 2021-м. С молотка уже ушли автомобиль Ford Fiesta, оптические прицелы и доли в уставном фонде компаний.

На том же сайте в июле 2023 года с третьей попытки продали квартиру в Минске Светланы и Сергея Тихановских за 203 687 рублей (60 тысяч евро). Арест на квартиру был наложен в сентябре 2022 года. Ее продали "для погашения долга".

Имущество Виктора Бабарико продают на аукционах с 2021 года Фото: Ramil Nasibulin/picture alliance/AP

Это были самые громкие и масштабные "распродажи" имущества оппонентов власти после протестов 2020 года. Юристы уточняют, что по отношению к имуществу есть разные ограничения - арест, запрет на отчуждение, конфискация. "При аресте что-то у вас изымается. При запрете на отчуждение вещь не забирают, но вам нельзя ее продавать и распоряжаться ею до суда. Затем могут снять запрет, а могут сказать, что вещь арестована или конфискована, - уточняет юрист правозащитного центра "Вясна" Светлана Головнева. - Если имущество изымают, оно должно быть продано на аукционе, как это происходит с часами Бабарико. Денежная сумма изымается, если она на банковском счету. Или за диваном".

Конфискуют обычно средства, добытые преступным путем, и это озвучивается в приговоре. Чаще всего - в экономических делах. В политических юристы такого не припомнят - к тому, как деньги заработаны, претензий обычно нет. Сложно назвать незаконными, например, "олимпийские" гонорары пловчихи Александры Герасимени или зарплаты послов во Франции или Аргентине.

Латушко: "На счетах арестованы деньги, что с домом, не знаю"

С конца 2022 года заочные суды над противниками власти, которые покинули страну, идут конвейером. В приговорах часто фигурирует штраф или арест имущества.

В первом же заочном приговоре, вынесенном спортсменке Александре Герасимене и спортивному менеджеру Александру Опейкину, помимо 12 лет колонии шла речь и "возмещении ущерба" белорусским спортивным федерациям, якобы лишившимся по вине приговоренных атлетов 680 тысяч рублей (около 200 тысяч евро). У спортсменки арестовали деньги на счету, квартиру и машину.

Одним из самых масштабных заочных процессов стал суд над участниками Координационного совета оппозиции. Политических противников белорусского режима приговорили к тюремным срокам от 12 до 18 лет и оставили под арестом их имущество в Беларуси: "изолированное помещение" в Минске, автомобиль и деньги на счету Ольги Ковальковой, два автомобиля Сергея Дылевского, "одну пятую доли" в капстроении у Марии Мороз.

У главы Народного антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко под арестом находится земельный участок, дом в Ждановичах и деньги на счетах (31,8 тыс. евро и 21,8 тыс. долларов).

У Павла Латушко в Беларуси арестован дом под Минском Фото: Maciej Luczniewski/NurPhoto/picture alliance

Политик рассказал DW, что до сих пор не знает подробностей собственного приговора, так как назначенный государством адвокат на связь с "подзащитным" не вышел. "Попытки получить копию решения суда о приговоре и вопросах, связанных с арестом имущества, принадлежавшего мне и моей дочери Яне, не увенчались успехом, - признается Латушко. - Знаю, что арестован счет, где находилась часть накоплений за время моей работы послом во Франции".

Политик не знает также, приговорили ли его к уплате штрафа или возмещению ущерба. Но в предварительном иске, по информации НАУ, ущерб от "погромов" после "призывов Латушко" оценили в примерную стоимость его дома.

Дом политик подарил дочери, но суд "вернул" его в собственность Павла Латушко, аннулировав дарственную. Выписан также запрет на отчуждение квартиры самой Яны Латушко в рамках заведенного в ее отношении отдельного уголовного дела.

Что происходит с домом, неизвестно уже больше года. О том, что дом или квартира выставлены на продажу, фигуранты громких дел могут узнать из объявления сайте "БелЮрОбеспечения".

Дмитрий Навоша: "Описали имущество. Насчитали 480 рублей"

Арестована квартира и у фигуранта первого заочного суда - сооснователя порталов Tribuna.com и Sports.ru Дмитрия Навоши, проходившего по делу "Черной книги Беларуси", где деанонимировали силовиков. Вместе с Дмитрием осуждено еще четверо фигурантов уголовного дела: Янина Сазанович, Валерия Занемонская, Ольга Высоцкая, Даниил Богданович. Всех их приговорили к 12 годам колонии и назначили штраф в 18,5 тыс. рублей (около 5300 евро) и компенсацию морального вреда силовикам в размере более 600 тысяч рублей (около 175 тысяч евро). Их имущество в Беларуси оставили под арестом.

Протесты затронули сотни тысяч людей. Репрессии направлены на то, чтобы держать в страхе максимальное количество белорусов Фото: Aleksander Kalka/Zuma/IMAGO

Что происходит с квартирой, Дмитрий не знает. "Я исхожу из того, что воспользоваться своим имуществом в Беларуси смогу только тогда, когда она из страны-концлагеря превратится в нормальное европейское государство. И имущество вернется законным владельцам, - говорит Дмитрий в разговоре с DW. - Но пока в квартиру продолжают ходить судебные приставы и прочие винтики лукашистской карательной системы. Описали недавно имущество - посуду, чайник, цветочные горшки. Насчитали около 480 рублей (около 140 евро. - Ред.)".

"Одна квартира продана - сотни тысяч людей напуганы. Все ради этого"

Огромные штрафы и изъятие имущества по политическим делам - еще и сигнал обществу, считает юрист Светлана Головнева: "До людей физически добраться власти не могут, но могут до их имущества. Могут заочно осудить, присудить штраф и его взыскивать".

Юрист НАУ Михаил Кирилюк согласен с тем, что конфискация имущества у оппозиции и активистов - это средство запугивания. Но, по его словам, важно понимать и другое: "Дело касается уникальных, наиболее значимых противников режима. Эта практика не приобрела массовый характер".

Кирилюк уверен, что этого не произойдет: бюрократическая система, по его словам, не может работать идеально. "Продать имущество - сложно и долго. У судебных исполнителей тысяча дел в производстве, длится все месяцами. Технически масштабов не хватает. Если бы у Лукашенко была кнопка "конфисковать имущество всех, кто против против меня", он бы ее нажал. А так нужно загрузить работой десять тысяч человек. Это занимает время. Было дано указание "заняться в первую очередь" Бабарико и Тихановской - но даже это заняло три года!", - объясняет он.

Такой способ юрист назвал "методикой точечных репрессий современных диктаторов": "Можем оценить уровень страха в цифрах. Полмиллиона человек выходило на протесты. Несколько домов арестованы, один объект недвижимости продан, теперь вот коллекция часов... Но сотни тысяч людей напуганы. Ради этого все и делается".

Тем, кто купит имущество, придется его вернуть?

В беларусском обществе часто возникает вопрос: если в стране будут работать демократические законы, вернется ли конфискованное имущество к владельцам?

"Теоретически это возможно, но очень сложно. Возвраты и компенсации, в первую очередь, будут в случаях, по которым есть решения каких-то международных органов, - считает Светлана Головнева. - В Украине после Майдана в 2014 году возвращали имущество, конфискованное при Януковиче. Насколько я знаю, это было сложно и вернулось далеко не все. Это будет вопрос компромиссов и политических решений".

У Михаила Кирилюка другое мнение: "После ухода советских режимов из Восточной Европы имела место практика реституции (возврат полученного по сделке в случае признания ее недействительной. - Ред.). Если посмотреть на нынешние судебные решения, я бы прогнозировал, что тому, кто купил конфискованное имущество, придется вернуть его прежним владельцам. Чтобы получить компенсацию, надо будет доказать, что человек не знал, что покупает незаконно... Будет трудно доказать, что ты купил с торгов имущество бывшего кандидата в президенты, но думал, что все законно. Поэтому перспективы у покупающих довольно туманны".

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