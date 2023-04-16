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Редакция tut.by
Редакция tut.byФото: Natalia Fedosenko/TASS/IMAGO
Права человекаБеларусь

В Беларуси помилованы девять фигурантов "дела Tut.by"

Даниил Сотников
1 ч. назад

Девять фигурантов дела Tut.by, обвиняемых в пособничестве неуплате налогов, освобождены от уголовной ответственности.

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Девять фигурантов уголовного "дела Tut.by" об уклонении от уплаты налогов компанией ООО "Тут Бай Медиа" освобождены от уголовной ответственности, сообщает белорусское издание Zerkalo.io в воскресенье, 16 апреля.

"На днях в этой истории была поставлена точка - нас помиловали (прошение было подано еще в конце декабря). Еще раз спасибо всем, кто поддерживал и переживал", - написал на своей странице в Facebook гендиректор hoster.by Сергей Повалишев. Он был задержан в мае 2021 года по подозрению в причастности к пособничеству в уплате налогов. Имена других помилованных неизвестны.

Тогда же в мае силовики пришли с обыском в главный офис Tut.by в Минске и региональные офисы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Гродно, а также по месту жительства некоторых сотрудников. Всего были задержаны 15 человек. Издание активно освещало массовые протесты в Беларуси 2020 года и было самым посещаемым медиа страны. В мае 2021 года сайт Tut.by заблокировали, а счета заморозили. В течение года части задержанным изменяли меру пресечения, напоминает Zerkalo.io.

Главред и гендиректор Tut.by приговорены в Минске к 12 годам колонии

В марте этого года главного редактора Tut.by Марину Золотову и гендиректора издателя "Тут Бай Медиа" Людмилу Чекину приговорили 12 годам лишения свободы за "распространение материалов с публичными призывами к захвату государственности власти и умышленные действия, направленные на возбуждение вражды и розни". Чекину также признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Суд над ними проходил в закрытом режиме. В июне 2022 года белорусские власти  признали Tut.by экстремистской организацией, деятельность издающей его компании на территории страны была запрещено. "Очередная попытка режима убить честную журналистику в Беларуси. И личная месть чудесным женщинам и большим профессионалам", - прокомментировала приговор лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская. 

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