Военные Украины обвинили РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 июня.

На 468-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 июня (время московское).

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Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". "В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - написала украинская сторона в Facebook. В то же время "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.

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Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности чеченских сил защищать Белгородскую область от рейдов вооруженных групп может указывать на его нежелание допустить участие чеченских подразделений в боевых действиях в Украине, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Предложение Кадырова о возможном размещении чеченских сил в Белгородской области последовало за приказом президента России Владимира Путина от 31 мая о развертывании чеченских подразделений в районах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", отмечают аналитики. Глава Чечни, судя по всему, с лета 2022 года не направлял чеченские силы для участия в крупномасштабных наступательных операциях, стремясь сберечь их, указали эксперты ISW.

Власти Киева: Ночью уничтожено 20 воздушных целей

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Ночью Украина подверглась воздушной атаке, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, речь идет о ракетах типа Х-101/555, запущенных из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. По предварительной информации, украинская система ПВО уничтожила 20 воздушных целей, попаданий в столице не зафиксировано, никто не пострадал, объяснил Попко.

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В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В области сработала система противовоздушной обороны, указали в региональной администрации. Позднее в военной администрации столицы добавили, что в Деснянском районе города зафиксировано падение обломков на проезжую часть, повреждение линии электропередачи троллейбусного сообщения и частично выбиты окна одного из магазинов, однако не указали, о каких именно фрагментах идет речь. Информация о пострадавших на момент публикации отсутствует.

Минобороны РФ предлагает оповещать граждан о мобилизации через СМС

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Призывники в Омске Фото: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa/picture alliance

Министерство обороны России предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через рассылку СМС. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Ведомство предлагает отправлять уведомление о повестке от военкомата необходимо отправлять через личный кабинет портала "Госуслуги", через личный кабинет налогоплательщика, а также в виде короткого сообщения на номер телефона, указанный на "Госуслугах". Нововведения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации, объясняют авторы инициативы.

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За минувшие сутки российские войска совершили 27 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 94 взрыва и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Великописаревской общине повреждены административное здание и линия электропередачи, а в Дружбинской общине - ЛЭП.

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ВСУ продолжили наступление на Южно-Донецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе и задействовав новую бригаду в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное, следует из сводки министерства обороны России. Ведомство утверждает, что украинских военных удалось остановить, а также заявляет об уничтожении 8 танков Leopard. Украинская сторона не комментировала эту информацию.

Власти: Харьков попал под ракетный обстрел

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Харьков попал под ракетный обстрел российских сил, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Предварительно, речь идет о ракетах комплекса С-300, добавил он. Зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города, информации о пострадавших пока не поступало, указал Синегубов. На местах взрывов работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, добавил мэр города Игорь Терехов.

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Украинские танкисты в районе Бахмута Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что те "дали за день именно те новости, которых мы ожидаем". "Бахмутское направление - молодцы, воины!" - заявил глава государства в вечернем видеообращении, не приведя подробности. Ранее заместитель министра обороны страны Анна Маляр указала, что Вооруженные силы Украины перешли в наступление на некоторых направлениях, а эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление, где ВСУ двигаются "довольно широким фронтом".

Хроника событий 5 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

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