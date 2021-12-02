Загадка разгадана? Ученые - о причине тромбов после вакцинации от ковида

Международная группа исследователей из Великобритании и США, возможно, установила, почему у некоторых людей появляются тромбы после введения им вакцин от коронавируса производства AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Сообщения о том, что иногда у молодых людей после введения этих вакцин развивается редкая форма свертывания крови, стали появляться примерно в марте 2021 года. Реагируя на это, некоторые страны ограничили применение вакцины AstraZeneca - ее стали вводить только пожилым людям.

Клетки крови

Теперь, спустя восемь месяцев, исследователи, изучавшие эту вакцину, опубликовали свои результаты, которые уже прошли рецензирование. Они считают, что эти векторные вакцины способны привлекать белок, который может вызывать иммунный ответ, запускающий потенциально опасный процесс - свертывание крови.

Этот белок, известный под названием "тромбоцитарный фактор 4" (англ. Platelet factor 4, PF4; другие обозначения: CXCL4 или антигепариновый фактор), связан со свертыванием крови.

Тромбоз: ситуация редкая, но опасная

"Вызванная вакциной иммунная тромботическая тромбоцитопения, также известная как тромбоз с синдромом тромбоцитопении (недостатка тромбоцитов. - Ред.), - это опасное для жизни состояние, встречающееся у очень небольшого числа людей", - пишут исследователи в пресс-релизе.

Судить о том, насколько редким является это состояние, можно по данным статистики. Так, в октябре 2021 года Британский фонд сердца сообщил, что в Великобритании было выявлено 423 случая образования тромбов после введения примерно 24,9 миллиона первых доз вакцины и 24,1 миллиона вторых доз. Из 423 человек, у которых образовались тромбы, 72 умерли. Шесть из них скончались после второй дозы вакцины. В Германии и Австралии также было зарегистрировано несколько смертей.

Результаты исследований указывают на вирусный вектор

В вакцинах Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson используется технология вирусного вектора. В пресс-релизе, опубликованном Университетом Кардиффа, говорится, что образование тромбов вызывает "именно вирусный вектор - в данном случае аденовирус, используемый для переноса генетического материала коронавируса в клетки - и способ его связывания с тромбоцитарным фактором 4 (PF4)".

Аденовирусы - это обычные вирусы, которые вызывают различные заболевания, от ангины до конъюнктивита. Они также могут использоваться в качестве носителя, транспортного средства в вакцинах - они помогают доставить информацию нашей иммунной системе, чтобы она знала, что такое коронавирус и что его нужно победить. В таком случае их называют "вирусными векторами".

В очень редких случаях, предполагают ученые, "вирусный вектор может попасть в поток крови и связаться с PF4, где иммунная система воспринимает его как чужеродный". Исследователи считают, что такой неправильный иммунитет может привести к выделению антител против PF4, которые связываются с тромбоцитами и активируют их, "заставляя их собираться вместе и вызывая образование тромбов после введения вакцины у очень небольшого числа людей".

Остается невыясненным, почему именно иммунная система может рассматривать PF4 как угрозу.

DW направила просьбу об интервью ведущим исследователям - Александру Бейкеру из клиники Мэйо в Аризоне и Алану Паркеру из Кардиффского университета, но на момент написания статьи не получила ответа.

Возможное решение проблемы тромбов

Впрочем, это не первое исследование, посвященное роли PF4 в образовании у некоторых людей тромбов после введения векторных вакцин. В апреле 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что обнаружило "возможную связь очень редких случаев необычных тромбов с низким уровнем тромбоцитов в крови".

А в мае немецкие исследователи сообщили в опубликованном препринте (на тот момент еще не прошедшем рецензирование), что обнаружили антитела против PF4 у людей, получивших векторные вакцины.

Однако нынешнее исследование, проведенное в Кардиффе и Аризоне, уже рецензировано, и его авторы утверждают, что теперь они больше понимают, почему видят проблему в белке PF4.

По их словам, вакцина с вирусным вектором Vaxzevria производства компании AstraZeneca - также известная как ChAdOx1 - имеет сильный отрицательный заряд, который "может действовать как магнит и притягивать белки с противоположным, положительным зарядом, такие как PF4". Теперь, когда это ученым известно, они могут приступать к работе над потенциальным решением проблемы.

В пресс-релизе приводятся слова ведущего автора исследования Александра Бейкера о том, что существует "возможность разработать капсид, или внешнюю оболочку вакцины, чтобы предотвратить это взаимодействие". "Изменение ChAdOx1 с целью снижения электроотрицательности может уменьшить вероятность возникновения тромбоза с синдромом тромбоцитопении", - указывает ученый.

Это также не первый случай, когда вакцины уже начинают использовать и лишь затем обнаруживается, что они вызывают редкие или ранее неизвестные риски для здоровья - но в то же время защищают людей от того заболевания, для борьбы с которой и были разработаны. Так произошло, например, с одной из вакцин против полиомиелита. Она помогла искоренить дикий полиомиелит, но в то же время вызвала другую форму вируса, вакцинного происхождения (цПВВП), с которой в мире борются до сих пор.

По тому, что сейчас известно о редком риске возникновения тромбов, можно ожидать, что ученые смогут усовершенствовать вакцины против коронавируса.

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