 Загадка разгадана? Ученые - о причине тромбов после вакцинации от ковида | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 06.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Загадка разгадана? Ученые - о причине тромбов после вакцинации от ковида

Группа ученых утверждает, что установила причину появления тромбов после прививки от COVID-19. Исследование дает надежду на то, что видоизмененные препараты не будут иметь такого побочного действия.

Прививочный паспорт

После сообщений о появлении тромбов при вакцинации препаратом Oxford-AstraZeneca многие в ЕС стали прививаться вместо него вакциной BioNTech/Pfizer (торговое название - Comirnaty)

Международная группа исследователей из Великобритании и США, возможно, установила, почему у некоторых людей появляются тромбы после введения им вакцин от коронавируса производства AstraZeneca или Johnson & Johnson.

Сообщения о том, что иногда у молодых людей после введения этих вакцин развивается редкая форма свертывания крови, стали появляться примерно в марте 2021 года. Реагируя на это, некоторые страны ограничили применение вакцины AstraZeneca - ее стали вводить только пожилым людям.

Клетки крови

Клетки крови

Теперь, спустя восемь месяцев, исследователи, изучавшие эту вакцину, опубликовали свои результаты, которые уже прошли рецензирование. Они считают, что эти векторные вакцины способны привлекать белок, который может вызывать иммунный ответ, запускающий потенциально опасный процесс - свертывание крови.

Этот белок, известный под названием "тромбоцитарный фактор 4" (англ. Platelet factor 4, PF4; другие обозначения: CXCL4 или антигепариновый фактор), связан со свертыванием крови.

Тромбоз: ситуация редкая, но опасная

"Вызванная вакциной иммунная тромботическая тромбоцитопения, также известная как тромбоз с синдромом тромбоцитопении (недостатка тромбоцитов. - Ред.), - это опасное для жизни состояние, встречающееся у очень небольшого числа людей", - пишут исследователи в пресс-релизе.

Судить о том, насколько редким является это состояние, можно по данным статистики. Так, в октябре 2021 года Британский фонд сердца сообщил, что в Великобритании было выявлено 423 случая образования тромбов после введения примерно 24,9 миллиона первых доз вакцины и 24,1 миллиона вторых доз. Из 423 человек, у которых образовались тромбы, 72 умерли. Шесть из них скончались после второй дозы вакцины. В Германии и Австралии также было зарегистрировано несколько смертей.

Результаты исследований указывают на вирусный вектор

В вакцинах Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson используется технология вирусного вектора. В пресс-релизе, опубликованном Университетом Кардиффа, говорится, что образование тромбов вызывает "именно вирусный вектор - в данном случае аденовирус, используемый для переноса генетического материала коронавируса в клетки - и способ его связывания с тромбоцитарным фактором 4 (PF4)".

Аденовирусы - это обычные вирусы, которые вызывают различные заболевания, от ангины до конъюнктивита. Они также могут использоваться в качестве носителя, транспортного средства в вакцинах - они помогают доставить информацию нашей иммунной системе, чтобы она знала, что такое коронавирус и что его нужно победить. В таком случае их называют "вирусными векторами".

В очень редких случаях, предполагают ученые, "вирусный вектор может попасть в поток крови и связаться с PF4, где иммунная система воспринимает его как чужеродный". Исследователи считают, что такой неправильный иммунитет может привести к выделению антител против PF4, которые связываются с тромбоцитами и активируют их, "заставляя их собираться вместе и вызывая образование тромбов после введения вакцины у очень небольшого числа людей".

Остается невыясненным, почему именно иммунная система может рассматривать PF4 как угрозу.

DW направила просьбу об интервью ведущим исследователям - Александру Бейкеру из клиники Мэйо в Аризоне и Алану Паркеру из Кардиффского университета, но на момент написания статьи не получила ответа.

Возможное решение проблемы тромбов

Впрочем, это не первое исследование, посвященное роли PF4 в образовании у некоторых людей тромбов после введения векторных вакцин. В апреле 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что обнаружило "возможную связь очень редких случаев необычных тромбов с низким уровнем тромбоцитов в крови".

А в мае немецкие исследователи сообщили в опубликованном препринте (на тот момент еще не прошедшем рецензирование), что обнаружили антитела против PF4 у людей, получивших векторные вакцины.

Однако нынешнее исследование, проведенное в Кардиффе и Аризоне, уже рецензировано, и его авторы утверждают, что теперь они больше понимают, почему видят проблему в белке PF4.

По их словам, вакцина с вирусным вектором Vaxzevria производства компании AstraZeneca - также известная как ChAdOx1 - имеет сильный отрицательный заряд, который "может действовать как магнит и притягивать белки с противоположным, положительным зарядом, такие как PF4". Теперь, когда это ученым известно, они могут приступать к работе над потенциальным решением проблемы.

В пресс-релизе приводятся слова ведущего автора исследования Александра Бейкера о том, что существует "возможность разработать капсид, или внешнюю оболочку вакцины, чтобы предотвратить это взаимодействие". "Изменение ChAdOx1 с целью снижения электроотрицательности может уменьшить вероятность возникновения тромбоза с синдромом тромбоцитопении", - указывает ученый.

Это также не первый случай, когда вакцины уже начинают использовать и лишь затем обнаруживается, что они вызывают редкие или ранее неизвестные риски для здоровья - но в то же время защищают людей от того заболевания, для борьбы с которой и были разработаны. Так произошло, например, с одной из вакцин против полиомиелита. Она помогла искоренить дикий полиомиелит, но в то же время вызвала другую форму вируса, вакцинного происхождения (цПВВП), с которой в мире борются до сих пор.

По тому, что сейчас известно о редком риске возникновения тромбов, можно ожидать, что ученые смогут усовершенствовать вакцины против коронавируса.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:58

Что делать тем, кто живет в ЕС и привит "Спутником V"? (11.08.2021)

Контекст

Коронавирус: помогут ли белковые вакцины справиться с пандемией?

Белковые вакцины от коронавируса, которые скоро появятся на рынке, помогут ускорить вакцинацию во всем мире. Они могут стать альтернативой для тех, кто скептически относится к используемым сейчас препаратам.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вакцина AstraZeneca вновь встревожила и разочаровала многих немцев (01.04.2021)  

Почему в Германии приостановили использование вакцины AstraZeneca (16.03.2021)  

Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca  

Также по теме

An illustration picture shows vials with Covid-19 Vaccine stickers attached and syringes with the logo of US biotech company Novavax, on November 17, 2020. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) (Photo by JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

Коронавирус: помогут ли белковые вакцины справиться с пандемией? 02.12.2021

Белковые вакцины от коронавируса, которые скоро появятся на рынке, помогут ускорить вакцинацию во всем мире. Они могут стать альтернативой для тех, кто скептически относится к используемым сейчас препаратам.

Der Internist Dominik Buckert nimmt in der Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums an einem Patienten ein Ultraschall vor. Ein Forschungsprojekt der Uniklinik Ulm beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. (Zu dpa «Ulmer Mediziner untersuchen Organschäden durch Corona»)

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.

Die Berliner Ärztin Natascha Kempkes impft Beatrix Mengen im Terminal C des ehemaligen Flughafens Tegel im Corona-Impfzentrums mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Nach einem kurzzeitigen Impfstopp und der Prüfung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ist das Präparat Astrazeneca seit 19.03.2021 wieder zum Impfen zugelassen.

Есть ли связь между применением векторных вакцин и тромбозом? 17.04.2021

У ряда лиц, привившихся препаратами AstraZeneca и Johnson & Johnson, выявили тромбоз вен головного мозга. Связано ли это с тем, как действуют обе эти векторные вакцины?

Реклама