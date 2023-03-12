Турция ожидает продления "зерновой сделки"

На 382-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 12 марта (время московское).

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Министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что "зерновая сделка", позволяющая вывозить украинское зерно из портов Черного моря, будет продлена после 18 марта. "В ходе отдельных переговоров с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны демонстрируют позитивный подход. Верим, что исход будет положительным. Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена" - заявил он в интервью агентству Anadolu. Договоренность, заключенная между ООН, Турцией, Россией и Украиной в июле 2022 года, действует до 18 марта и может быть пролонгирована автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.

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