Танк "Леопард" помогает спасти жаброногов и щитней

Тяжелый танк посреди заповедника в Германии - что этот "Леопард" делает в Дёберицкой пустоши?

В Германии насчитывается более сотни пустошей (Heiden) - так называют природные ландшафты на преимущественно открытых и незащищенных от ветра пространствах. Они образовались на очень бедных почвах, например, в результате длительного использования этих земель в качестве пастбищ или для другой хозяйственной деятельности человека, в некоторых случаях - в качестве военных полигонов.

Вересковые и другие пустоши в Германии

Доминирующими растениями в этих экологических системах в Германии являются верески, можжевельники, дроки, папоротники и разные травы. Также в пустошах растут деревья - в основном, неприхотливые березы и сосны. Дубы и буки тоже, например, встречаются - там, где находят для себя подходящие условия. В целом эти ландшафты отличаются очень большим биологическим разнообразием, многие находятся под особой охраной.

Молодой волк в Дёберицкой пустоши в Бранденбурге Фото: Ingolf König-Jablonski/dpa/picture alliance

Самая известная и большая немецкая пустошь расположена в Нижней Саксонии на обширной равнине около Люнебурга - Люнебургер Хайде (Lüneburger Heide). Под влиянием человека этот ландшафт начал меняться около трех тысяч лет назад еще в бронзовом веке в результате развития скотоводства.

Охрана пустошей - охрана экологического разнообразия

Там, где хозяйственная или другая деятельность прекращается, пустоши начинают меняться - зарастать и так далее, поэтому для сохранения этих экологических систем необходимо осуществлять разные меры. Среди самих распространенных - целенаправленное размещение на огороженных пространствах в этих местах домашних животных вроде овец, коз, буйволов, быков, ослов или лошадей.

Делается это не ради получения экономической выгоды. Животные помогают сохранять уникальные ландшафты пустошей - поедают молодые березки и другую поросль, обгладывают кустарники, утрамбовывают почву. Заодно также радуют посетителей этих мест - туристов и других любителей отдыха на природе.

В некоторых местах пустоши раз в несколько лет выкашивают под ноль или очищают заросшие участки от деревьев - вырубают и выкорчевывают. Иногда ради охраны природы даже прибегают к необычным мерам.

В центре на фотографии - владелец танка и школы танковой езды Аксель Хейзе (Axel Heyse) Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Живые ископаемые" на бывшем танковом полигоне

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны нынешней осенью в Дёберицер Хайде (Döberitzer Heide), она же - Дёберицкая пустошь в восточногерманской земле Бранденбург.

На протяжении более чем трех столетий до начала 1990-х годов здешние земли находились в распоряжении военных. Причем вплоть до 1896 года большую часть этой территории занимали леса, которые затем постепенно исчезли в результате пожаров и других последствий во время использования территории в качестве танкового и артиллерийского полигона - в том числе, советскими подразделениями в ГДР, а после воссоединения Германии - бундесвером.

Военный полигон в Дёберице в 1908 году Фото: arkivi/picture alliance

Военный лагерь в Дёберице на старой открытке Фото: akpool/arkivi/picture alliance

Ландшафт в Дёберице в 1912 году Фото: akpool/arkivi/picture alliance

Полигон был окончательно закрыт в середине 1990-х годов и вскоре получил статус природоохранной зоны. В 2004 году территорию приобрел Фонд Хайнца Зильмана (Heinz Sielmann Stiftung), создавший здесь природный ландшафтный парк Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide .

Без танков два здешних вида оказались под угрозой. Речь идет о редких рачках - представителях пресноводных ракообразных.

Первый из них - щитень летний (лат. Triops cancriformis), второй - жаброног обыкновенный (Branchipus schaefferi). Часто этих животных называют "живыми ископаемыми", так как они не изменили свои основные черты со времен триасового периода, закончившегося около 200 миллионов лет назад, в середине которого на Земле появились первые динозавры.

Жаброног обыкновенный Фото: A. Hartl/blickwinkel/picture alliance

Щитни летние Фото: Achim Prill/Zoonar/picture alliance

Впервые этих рачков обнаружили в Дёберицкой пустоши в 1980-х годах - в заполненных водой глубоких колеях от танковых гусениц и лужах на учебных маршрутах для водителей тяжелой техники.

После закрытия полигона рельеф в этих местах стал постепенно выравниваться, луж и неглубоких канавок оставалось все меньше и меньше, поэтому в пустоши ради сохранения среды обитания жаброногих теперь вновь используют танки, вернее - снятый с вооружения и находящийся в частной собственности этот Leopard I.

Полный газ - ради охраны природы! Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Дёберицкая пустошь. Фотографии

Какие животные сейчас обитают в этом заповеднике - смотрите в галерее DW.