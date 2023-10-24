Деревья-долгожители в Германии - где растут и как выглядят

Возраст этих деревьев превышает четыреста лет, некоторых - восемь столетий. В Германии они имеют статус национального природного наследия.

В 2019 году в Германии приступили к реализации программы по охране деревьев-долгожителей - Nationalerbe-Baum. Сейчас в список таких национальных памятников природы Немецкого дендрологического общества (Deutsche Dendrologische Gesellschaft) включено уже тридцать деревьев. Еще тридцать находятся в числе кандидатов. Координацию программы осуществляют ученые из Технического университета Дрездена (TU Dresden).

Всего в этот немецкий список намерены внести в общей сложности 100 особенных деревьев. Важными критериями являются возраст - как правило, более четырехсот лет, а также диаметр ствола на уровне груди - не менее четырех метров. Таких показателей в Германии могут достигать, в частности, тисы, разные дубы и липы, лиственницы, гинкго и благородные каштаны.

Как видно из этих примеров, речь идет не только о типичных немецких деревьях. В список уже включены некоторые экзотические виды, привезенные в Европу из других регионов мира, например, для посадки в парках.

Как они выглядят, где растут и чем особенно отличаются, можно узнать из фотогалереи DW:

"Липа Тассилона" в Баварии

Тридцатым по счету в немецком списке "Деревьев - национальных памятников природы" в октябре 2023 года стала "Липа Тассилона" (Tassilolinde) в баварской общине Вессобрунн.

"Липа Тассилона" Вессобрунне Фото: Peter Widmann/IMAGO

Липы в этом списке сейчас лидируют - одиннадцать деревьев. Далее следуют дубы разных видов - восемь. По два представителя - от вязов и тисов. Одним деревом-долгожителем пока представлены пихты, платаны, гигантские секвойи, каштаны, лиственницы, клены и гинкго. Специалисты программы сейчас готовят книгу, посвященную первым тридцати деревьям, которая будет доступна на сайте nationalerbe-baeume.de в формате pdf.

В народе такие деревья часто называют 1000-летними. Как говорится в описании тридцатого дерева в списке, на основе анализа ствола и кроны возраст этой липы крупнолистной (по-немецки - Sommerlinde, то есть летней липы) в Вессобрунне составляет от 700 до 900 лет.

Название связано с легендой об основании здешнего монастыря баварским герцогом Тассилоном III (Tassilo III) в VIII веке, однако дерево было посажено в этих местах все же на несколько столетий позже - предположительно, после разрушительного пожара и восстановления монастыря в XIII веке.

Официальный охранный статус в качестве природного памятника эта липа получила еще в 1980 году. Уход за деревом осуществляется за счет средств из местного и земельного бюджетов. В последние годы интерес среди туристов и любителей природы к этому памятнику сильно вырос, поэтому древнюю липу обнесли оградой, чтобы избежать уплотнения почвы и других нежелательных последствий.

Старые европейские буки в Баварии. Эти деревья могут доживать до 500 лет Фото: M. Gann/McPHOTO/blickwinkel/picture alliance

Старые деревья и охрана окружающей среды

Согласно данным статистики, на территории Германии насчитывается в общей сложности около 90 миллиардов деревьев. Почти половину составляют пихты и сосны. На буки и дубы приходится 16 процентов и 11 процентов соответственно. Средний возраст деревьев в Германии составляет 77 лет.

Как отмечают представители немецкой программы, охрана не только деревьев-долгожителей, но и в целом старых деревьев, имеет важное значение для борьбы с потеплением земного климата. По данным экспертов, одно старое дерево, имеющее крону двадцатиметровой ширины, оказывает позитивный эффект на климат - поглощает столько углекислого газа, как примерно четыре сотни молодых деревьев.

Старые деревья также являются настоящими оазисами биологического разнообразия - создают среду обитания для большого количества видов птиц и насекомых, летучих мышей и других животных. На стволах и ветках селятся мхи и лишайники.

Деревья-долгожители также являются памятниками истории и культуры. Некоторые из них были местом проведения разного рода встреч или церемоний, упоминаются в легендах и разных документальных свидетельствах.

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