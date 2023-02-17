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Болотные лягушки
Две болотные лягушки в Мекленбурге - Передней ПомеранииФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Попрыгали! В Германии спасают жаб, лягушек и тритонов

Максим Нелюбин
2 ч. назад

В Германии из-за теплой погоды уже просыпаются первые амфибии. Что здесь делают, чтобы они не погибали под колесами?

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На территории Германии встречается около 20 видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. Как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, многие из них дружно направляются к водоемам, чтобы позаботиться о продолжении рода. Обычно это происходит в марте-апреле. 

В 2023 году, как сообщает агентство dpa со ссылкой на экспертов экологического объединения NABU, из-за теплой и дождливой погоды сезонная миграция земноводных в некоторых регионах Германии начнется уже в ближайшие дни второй половины февраля - в частности, в земле Северный Рейн - Вестфалия. Во многих местах на пути сезонной миграции амфибий оказываются дороги...

Осторожно, лягушки!

Бранденбург
Специальный дорожный знак, предупреждающий водителей о сезонной миграции амфибий Фото: picture alliance/ZB

Полностью избежать попадания этих животных под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих весной на асфальте.

Во многих местах устанавливают специальные знаки, предупреждающие водителей. Почему на таких участках следует снижать скорость до 30 километров в час или даже ехать еще более медленно? Дело в том, что смертельную опасность для амфибий представляет не только попадание под колеса, но и повреждения внутренних органов от ударной воздушной волны, если автомобиль движется на более высокой скорости.

Кроме того, так как лягушки предпочитают передвигаться в сумерках, как раз в это время вдоль дорог часто совершают свои обходы волонтеры, поэтому движение на низкой скорости при плохой видимости снижает опасность ДТП.

Специальные меры

Бранденбург
Жаба на обочине дороги в БранденбургеФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Ставят специальные дорожные знаки не только ради спасения амфибий и безопасности помощников. Наезд на этих животных или на следы от раздавленных ранее жаб и лягушек, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу автомобиля и закончиться аварией. Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость.

Какие меры еще предпринимаются? Согласно закону, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью. 

Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути особенно прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно полсотни метров. Лучше всего их следует прокладывать с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.

Ответственность за эти сооружения несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а сами туннели - не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов.

Другие варианты 

Мекленбург - Передняя Померания
Волонтер держит в руках ведро с амфибиями разных видов около города Росток Фото: picture-alliance/dpa/B. Wüstneck

В особо оживленных местах, если нет других вариантов, движение могут ограничить (например, запретить проезд в темное время суток) или  полностью перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела. Во многих других местах ставят временные заграждения, как на фотографиях ниже. Попавших в специальные ловушки животных затем переносят на другую сторону - носят, так сказать, на руках…

Все для амфибий

Гарце
Установка временного заграждения в ГарцеФото: Matthias Bein/dpa/picture alliance
Бранденбург
Волонтеры обустраивают защитную ограду вдоль дороги около Франкфурта-на-ОдереФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
Бранденбург
Установка временного заграждения в Бранденбургской Швейцарии в районе Меркиш-Одерланд Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Следуя вдоль ограждения в поисках возможности перебаться на другую сторону, амфибии попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах жаб, лягушек и других земноводных затем переносят на другую сторону или сразу доставляют ближе к водоемам. "Такси для жаб" (Krötentaxi) - так в Германии называют этот бесплатный и комфортный сервис. 

Перепись и экскурсии 

Тюрингия
Серая жаба в Тюрингии Фото: Franz Christoph Robiller/imageBROKER/picture alliance
Бавария
Специалист объединения BUND в Баварии держит в руках гребенчатого тритона и горного тритона Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance
Бавария
Две травяные лягушки в Баварии Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий, а данные размещают в интернете. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. Например, в программе по защите амфибий немецкого объединения NABU по всей Германии участвует около четырехсот общественных групп.

Ожидание результатов

Бранденбург
Две жабы около пруда в Бранденбурге Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul
Бранденбург
Жаба и отложенная икра около Франкфурта-на-ОдереФото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Отметав икру, лягушки отправляются в обратный путь. Вскоре в этих водоемах появятся первые головастики.

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