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Нефтедобывающие установки в Татарстане (фото из архива)Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Страны G7 в марте пересмотрят потолок цен на нефть из России

Жан Рофе
33 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Путина. DW следит за событиями 21 января.

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На 332-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 21 января (время московское).

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Власти Португалии приняли решение передать Украине 14 бронетранспортеров М-113, сообщает в пятницу агентство EFE со ссылкой на португальского министра обороны Элену Каррейраш. Кроме того, Лиссабон в рамках очередного пакета помощи направит Киеву различные боеприпасы, а также электрогенераторы большой мощности и медикаменты.

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Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото из архива)
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (фото из архива)Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) подвергла резкой критике нерешительность Германии в вопросе о поставках основных боевых танков в Украину. "По крайней мере, было бы правильным сигналом уже дать партнерам зеленый свет", - сказала она в эфире немецкого телеканала ZDF. По словам Штрак-Циммерман, заявления правительства ФРГ, в частности канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) на этот счет "катастрофичны" - с одной стороны, Германия оказывает Украине огромную поддержку, но отсутствие решения по основным боевым танкам создает другое впечатление. "История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, только что потерпела неудачу", - отметила политик.

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Высокопоставленные чиновники США советуют Украине подождать с началом масштабного наступления на российские силы, пока она не получит последнюю партию американского оружия, а ее войска не пройдут соответствующее обучение, сообщил представитель администрации президента Джо Байдена. В разговоре с небольшой группой журналистов на условиях анонимности чиновник также отметил, что усиленное внимание украинского командования к удержанию города Бахмут в Донецкой области мешает готовиться к наступлению.

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Представители коалиции стран Запада договорились в марте пересмотреть уровень потолка цен на российские нефтепродукты с учетом возможных изменений на рынке после введения предельных цен, сообщил Минфин США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции. Изначально пересмотр планировалось произвести в течение февраля.

В декабре страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть, экспортируемую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля коалиция планирует установить два потолка цен на нефтепродукты РФ. Один потолок будет введен для продуктов, которые обычно торгуются с премией по отношению к сырой нефти, таких как дизельное топливо или бензин, а другой - для продуктов, которые торгуются с дисконтом к сырой нефти, таких как мазут

Хроника событий 20 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 января 00.00 - 13.59 >>>

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Зачем Украине западные танки

 

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