ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

Лидеры всех 27 стран Евросоюза пришли к договоренности о выделении дополнительных средств на помощь Украине из бюджета ЕС.

Лидеры всех 27 государств - членов Евросоюза согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро, сообщил в своем Twitter-аккаунте председатель Европейского совета Шарль Мишель. Такое решение было принято на специальном заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 1 февраля.

Накануне сообщалось, что за выделение финансовой помощи Украине выступают 26 из 27 стран ЕС. Единственным европейским лидером, выступающим против перечисления средств, был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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