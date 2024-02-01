ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро

ЕС согласовал пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро1 февраля 2024 г.
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Лидеры всех 27 государств - членов Евросоюза согласовали выделение Украине пакета помощи в 50 миллиардов евро, сообщил в своем Twitter-аккаунте председатель Европейского совета Шарль Мишель. Такое решение было принято на специальном заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 1 февраля.
Накануне сообщалось, что за выделение финансовой помощи Украине выступают 26 из 27 стран ЕС. Единственным европейским лидером, выступающим против перечисления средств, был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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