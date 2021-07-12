 Стопкоронавирус.рф больше не сообщает об активных случаях COVID-19 в РФ | Новости политики из Германии | DW | 13.07.2021

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Политика

Стопкоронавирус.рф больше не сообщает об активных случаях COVID-19 в РФ

Графа "Активные случаи" теперь отсутствует. Согласно заявлению АНО “Национальные приоритеты”, которая ведет сайт, это связано с неверной интерпретацией показателя некоторыми СМИ.

В палате одной из российских больниц

Сайт стопкоронавирус.рф больше не публикует статистические данные о количестве людей, болеющих в настоящее время коронавирусом в российских регионах. По состоянию на 12 июля, в разделе "Оперативные данные", где освещается положение с распространением COVID-19 в РФ, графа "Активные случаи", в которой помещалась такая информация, отсутствует. Согласно заявлению АНО "Национальные приоритеты", которая ведет сайт, это связано с неверной интерпретацией показателя некоторыми СМИ.

Какие данные отражают истинное положение вещей?

В последний раз сведения об активных случаях заболевания были помещены на сайте 8 июля. Тогда в России зафиксировали 423 422 активных случая. Как заметил Telegram-канал Baza, графа с активными случаями исчезла после того, как данные оперативного штаба о количестве болеющих на данный момент COVID-19 людей в Санкт-Петербурге не совпали с соответствующей информацией городских властей.

Согласно сообщению оперативного штаба от 9 июля, в тот день в Санкт-Петербурге зарегистрировано 711 активных случаев COVID-19. При этом за сутки, по сведениям штаба, в Северной столице зафиксирован 1951 новый случай заболевания. В то же время городской комитет по здравоохранению тогда же заявил "Фонтанке", что в Санкт-Петербурге развернуто 11,5 тысячи коек и лишь 10 процентов из них свободны. Иными словами, только в стационарах находилось свыше 10 тысяч человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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