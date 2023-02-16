США и союзники готовят "большой пакет санкций" к 24 февраля

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 февраля (время московское).

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США и их союзники к годовщине вторжения России в Украину представят масштабный пакет санкций против Москвы, сообщила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. "Ближе к 24 февраля вы увидите новый большой пакет санкций как со стороны США, так и со стороны всех наших партнеров по G7", - сказала Нуланд журналистам. По ее словам, эти санкции "углубят и расширят" прежние ограничения, в частности, на поставки технологий российской оборонной промышленности. Западные страны готовят и персональные санкции для лиц, которые участвуют в войне против Украины или поддерживают ее. Ограничениям могут подвергнуться и страны, которые помогают РФ обходить уже введенные санкции. Кроме того, планируется расширить санкции против российских банков.

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За прошедшие сутки российские войска обстреляли семь общин Сумской области из артиллерии и минометов, сообщила в Telegram-канале областная военная администрация (ОВА). Согласно ее данным, обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманьская, Хотинская, Новослободская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская общины. "Всего зафиксировано 69 прилетов и сброс с БПЛА одного взрывного устройства", - говорится в сообщении. В одном из сел взрывами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, но обошлось без человеческих жертв, отмечает ОВА.

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Спустя год после начала войны, развязанной Россией против Украины, Генеральной Ассамблее ООН предстоит голосование по резолюции, в которой отсутствуют конкретные варианты мирного урегулирования этого военного конфликта, констатирует агентство dpa. В его распоряжении имеется соответствующий проект, разработанный Украиной и представительством Европейского Союза. В документе содержится подтверждение целого ряда уже обнародованных позиций Генассамблеи, таких как соблюдение территориальной целостности Украины и адресованный России призыв вывести ее войска из соседней страны. Между тем неназванный дипломатический источник в беседе с dpa сообщил, что стратегия западных союзников Киева заключается не в том, чтобы вынести на голосование «комплексные планы прекращения войны», а в том, чтобы проект документа поддержали как можно больше стран. А для этого лучше всего подходит компактная и скорее расплывчатая резолюция. "Чем меньше содержание, тем лучше, поскольку значение имеют числа", - пояснил дипломат. Большое число голосов "за" способно развеять впечатление, что многие страны якобы устали от этой войны и что поддержка ими Украины якобы ослабевает, добавил он.

Кулеба: Прекратить войну путем дипломатии сейчас невозможно

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Дмитрий Кулеба и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Харькове, 10 января 2023 года Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

В настоящее время невозможно добиться прекращения войны в Украине дипломатическими средствами, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Мне нравятся те, кто хочет добиться мира дипломатическими инициативами, ведь я сам дипломат. Но как такая инициатива может сработать? Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на занятых территориях?" - заявил Кулеба в интервью изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France. "В начале любых переговоров с Россией должно быть следующее: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена. Это не подлежит обсуждению", - подчеркнул он. По словам Кулебы, многие из тех, кто выступает за мир и дипломатию, "в действительности хотят лишь, чтобы Украина была побеждена Россией".

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Сейм Латвии принял закон, который позволяет передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, для нужд вооруженных сил Украины. Процесс передачи планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством в Киеве и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону о поддержке гражданского населения Украины. "В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил Раймонд Бергманис, возглавляющий парламентскую комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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В небе над центром Белгорода вечером 16 февраля прозвучали семь взрывов, сообщили российские СМИ. Взрывы продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, передает корреспондент РИА "Новости". Агентство не исключает, что случившееся было "работой ПВО".

Российские войска подвергли Харьков ракетному обстрелу

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Российские войска обстреляли Харьков предположительно ракетами С-300, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его сведениям, целями оккупантов в очередной раз стали объекты городской инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, написал Синегубов в Telegram-канале.

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В Бахмуте еще остаются 6000 гражданских лиц, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, призвав население как можно скорее покинуть город. "В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным, - написала Верещук в Telegram-канале . - Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться".

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В результате обстрела города Бахмут Донецкой области пять мирных жителей погибли, еще девять пострадали, сообщил Офис генпрокурора Украины. По данным следствия, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды попали по жилому кварталу города. "От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале . Кроме того, в результате обстрела повреждены многие жилые дома. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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