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Боеприпасы для Украины на складе базы ВВС США в Дувре, штат ДелавэрФото: U.S. Air Force/ZUMA Wire/IMAGO
КонфликтыУкраина

США готовят новую военную помощь Киеву на 2,6 млрд долларов

Екатерина Венкина
40 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 апреля.

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На 402-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 1 апреля (время московское).

США готовят новую военную помощь Украине на 2,6 млрд долларов

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США готовят новый пакет военной помощи Украине объемом 2,6 млрд долларов, о котором планирует объявить в понедельник, 3 апреля, сообщили агентству Reuters три американских чиновника. По данным агентства, в него войдут боеприпасы, в том числе танковые и высокоточные авиационные, дополнительные снаряды для комплекса противовоздушной обороны NASAMS, а также мостоукладчики и ремонтно-эвакуационные машины. Первая часть пакета общей суммой 2,1 млрд долларов финансируется из Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой оружие заказывают непосредственно у производителей, а не берут из запасов вооруженных сил США. Еще 500 млн долларов поступят в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, согласно которой глава Белого дома в чрезвычайных случаях вправе передавать оружие из американских запасов. Всего с начала военной агрессии России против Украины США объявили о военной помощи Киеву более чем на 30 млрд долларов.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о специальных мероприятиях, которые прошли в Буче в годовщину освобождения города и в Киеве. По словам украинского лидера, "главное слово сегодня - справедливость". "Справедливость - для нашего государства, для всех наших людей, которые потеряли родных, близких, потеряли здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта", - добавил он. Глава украинского государства призвал ускорить глобальную работу для проведения трибунала в связи с агрессией России, для выдачи новых ордеров Международным уголовным судом, "для законных и справедливых приговоров". "Будет новый Нюрнберг", - уверен Зеленский.

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