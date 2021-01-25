Россия не сможет воспрепятствовать обсуждению темы Навального в Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН намерен обсудить ситуацию с арестованным в России оппозиционным политиком Алексеем Навальным, сообщает AFP в пятницу, 29 января, со ссылкой на дипломатические круги в Нью-Йорке. Неформальное заседание намечено на 3 февраля.

Обсуждение пройдет в закрытом формате, официальная тема - попытка отравления Навального в 2020 году, но некоторые члены Совбеза, предположительно, затронут и нынешнее положение политика. Неформальный статус мероприятия предполагает, что любой член Совбеза может высказываться и предлагать темы для обсуждения, а Россия не может этому воспрепятствовать.

Ранее, 18 января, Совет ООН по правам человека призвал незамедлительно освободить Навального, задержанного днем ранее в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Россия отвергает любые претензии со стороны международного сообщества, ссылаясь на недопустимость вмешательства во внутренние дела.

Требования освободить Навального

После прошедших 23 января в России и нескольких других странах массовых акций в поддержку арестованного оппозиционера, освободить Навального и задержанных на российских протестных акциях потребовал глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Принципы правового государства должны работать и в России. Все, кто мирно протестовал, должны быть незамедлительно отпущены на свободу", - заявил политик.

25 января по итогам прошедшего в Брюсселе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что в Европе осуждают "массовые задержания и жестокость полиции во время акций протеста", а также призывают Россию освободить Навального и других задержанных.

Петиция правозащитников

Олег и Алексей Навальные на суде по делу Yves Rocher

29 января группа гражданских активистов и международных правозащитных организаций обратились с петицией к Совету Европы, ОБСЕ, ЕС, Совету ООН и Верховному комиссара ООН по правам человека с призывом не ограничиваться политическими декларациями, а быстро и скоординировано ответить на новую волну репрессий в России.

"Мы призываем вас требовать от Франции начала судебного расследования о роли компании "Ив Роше" и ее бывшего руководителя Брюно Лепру в политически мотивированном преследовании Алексея Навального", - также сказано в письме.

Рекордное количество задержаний

По оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, в протестах 23 января приняли участие до 300 тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", люди вышли на улицы более чем в 130 городах РФ, а количество задержанных в связи с этой всероссийской акцией в поддержку Навального превысило 4000 человек.

Смотрите также: