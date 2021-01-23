Международные правозащитники требуют остановить политические репрессии в РФ

Группа гражданских активистов и международных правозащитных организаций выступила с петицией, требующей остановить политические репрессии в России. Об этом говорится в открытом письме к Совету Европы, ОБСЕ, Европейскому Союзу, Совету ООН по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека, опубликованном на портале Change.org в четверг, 28 января.

Как подчеркивается в тексте, помимо преследования Алексея Навального и его коллег из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) инициаторы петиции призывают "обратить внимание на дело Азата Мифтахова, недавно приговоренного к шести годам лишения свободы, а также на дела 63 осужденных, признанных политзаключенными "Мемориалом", и 285 человек, осужденных за религиозные убеждения".

Правозащитники призывают "не ограничиваться декларациями"

Если международное сообщество не среагирует быстро на новую волну репрессий в России, по мнению авторов обращения, это "может дать "зеленый свет" для российских властей на пути к тотальному террору". "Мы призываем вас не ограничиваться обычными в таких ситуациях декларациями дипломатического характера", - говорится в письме.

Предлагается создать международный комитет для координации действий и согласованно призвать российские власти "соблюдать взятые на себя обязательства" от лица ООН, Совета Европы и ОБСЕ.

Компания "Ив Роше" и Навальный

"Мы призываем вас требовать от Франции начала судебного расследования о роли компании "Ив Роше" и ее бывшего руководителя Бруно Лепру в политически мотивированном преследовании Алексея Навального", - также говорится в письме.

Среди подписавших открытое письмо - правозащитница Татьяна Янкелевич-Боннэр, дочь Елены Боннэр, правозащитник Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко, бывшего одним из лидеров демократического движения в СССР, а также Международная федерация за права человека (FIDH) и коллектив организаторов демонстрации 23 января в поддержку Навального в Париже.

Акции в поддержку Навального 23 января

На акциях 23 января в РФ задержали более 4000 человек

Акции в поддержку Навального прошли 23 января более чем в 130 городах РФ, а также во многих городах мира: Амстердаме, Барселоне, Вильнюсе, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Праге, Риме, Тель-Авиве и других. В Берлине на шествие вышло около 3000 человек, что стало одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города.

Алексей Навальный был задержан российскими властями 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Фильм-расследование ФБК о "дворце для Путина", опубликованное после задержания Навального, к 28 января посмотрели более 100 млн человек.

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