"Морально был готов к приговору". Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии

Судебный процесс над Азатом Мифтаховым завершился в понедельник, 18 января, обвинительным приговором. Судья Сергей Базаров посчитал анархиста и аспиранта МГУ виновным в поджоге одного из отделений партии "Единая Россия". Еще двоих подсудимых - Елену Горбань и Андрея Ейкина - приговорили к четырем и двум годам лишения свободы условно. Корреспондент DW наблюдал за реакцией сторонников осужденных у здания суда, куда пустили далеко не всех.
На суд над Мифтаховым пустили минимум слушателей
За час до начала заседания суда полицейские расставили у входа заборы таким образом, чтобы сторонники Мифтахова не вышли на дорогу и не собирались в большие группы. Тем не менее перед входом скоро образовалась очередь из желающих попасть на процесс против Мифтахова и участников других заседаний. Почти сразу выяснилось, что попасть в суд смогут далеко не все.
Из-за "коронавирусных" ограничений в зал пустили только участников процесса и не больше 15 журналистов. Эти ограничения действовали и во время процесса над муниципальным депутатом Юлией Галяминой, но в ее случае пресс-служба постаралась допустить как можно больше журналистов - в отдельном зале Тверского районного суда была организована трансляция. В процессе над Мифтаховым трансляции не было.
Елена Горбань
К началу заседания у стен Головинского районного суда собрались до двухсот человек. Их могло быть больше, если бы не мороз в минус 20 градусов и не заседание суда по мере пресечения Алексею Навальному в Химках. Азата Мифтахова приставы провели в обход журналистов. Его соратница Елена Горбань прошла сквозь толпу у входа с большой клетчатой сумкой. Там, по ее словам, лежали ее собственные вещи на случай лишения свободы и боксерская перчатка Азата - принести ее попросили родители молодого человека.
Пока судья Сергей Базаров зачитывал обвинительный приговор подсудимым, полиция на улице задерживала активистов Никиту Зайцева и Марата Вахитова, участницу Pussy Riot Флорес и автора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова. Иванова перед задержанием поставили лицом к автозаку и принудительно досмотрели рюкзак. Когда молодой человек попросил остановить досмотр, полицейский ударил его лбом о стенку автозака.
Приговор Мифтахову обжалуют
Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина после оглашения приговора заявила, что суровый приговор был ожидаем. По ее мнению, это связано с тем, что Азат "является участником анархистского движения и с тем, что вину не признал". Необоснованными доказательствами она назвала показания засекреченных свидетелей. Только на словах анонимных свидетелей обвинения строится версия о том, что Мифтахов присутствовал при поджоге офиса "Единой России".
Светлана Сидоркина
Анархистка Елена Горбань не отрицает, что участвовала в поджоге. Но Азата, по ее словам, там с ней не было. "Он морально был готов к такому приговору, - рассказала Горбань о самочувствии Мифтахова. - Мы так и рассчитывали, что будет довольно большой срок. Так что он держится очень стойко". Приговор она назвала показательным, "в назидание остальным".
В ближайшее время Сидоркина пообещала обжаловать приговор Мифтахову в Московском городском суде. Апелляцию на свой приговор намерена подать и Елена Горбань. О решении Андрея Ейкина, который полностью признал вину, не известно - он не вышел пообщаться с журналистами.
Реакция сторонников Мифтахова у суда оказалась довольно спокойной: они не выкрикивали лозунгов и не стучали в барабаны, как часто бывает на анархистских акциях. Когда все уже стали расходиться, полицейские решили задержать бывшего фигуранта "московского дела" Алексея Миняйло. Во время процесса он раздавал желающим открытки, чтобы те подписали их для Мифтахова. Сам Миняйло после этого заседания собирался отправиться в Химки, где решался вопрос о мере пресечения Алексею Навальному.
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Автор: Григорий Аросев