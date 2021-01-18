Комментарий: Приговор Мифтахову - предупреждение молодежи из оппозиции

18 января 2021 года суд вынес приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову. Молодого математика приговорили к 6 годам колонии по делу о разбитом окне в офисе "Единой России", обвинив в хулиганстве по мотивам политической ненависти. Если бы не возвращение в Россию Алексея Навального, то именно этот приговор стал бы главной темой недели.

Дело Мифтахова: математика осудили за взгляды

Дело Азата Мифтахова вполне типично для современной России. Нельзя сказать, что молодой математик совсем уж случайно попал под каток репрессий. Сам он не скрывал своих анархистских взглядов и, похоже, что именно они привлекли к нему внимание правоохранительных органов несколько лет назад.

При этом, доказательства причастности Мифтахова к преступлению, за которое он осужден, строятся на показаниях "засекреченных свидетелей", один из которых умер до начала процесса. Подозрительно и то, что сначала Мифтахова пытались осудить за изготовление взрывного устройства, но это дело развалилось. В итоге, его осудили за попытку поджога офиса "Единой России" - при этом другие участники предполагаемого поджога вообще отрицают, что Азат имел к нему отношение. Все это выглядит не как попытка найти и осудить виновного в конкретном хулиганском поступке человека, а как желание любой ценой посадить очевидно не нравящегося силовикам Азата Мифтахова.

Федор Крашенинников

Дело Мифтахова отличается от множества других тем, что к нему привлечено внимание далеких от России и ее политики людей. Азат Мифтахов - молодой ученый. Судя по отзывам специалистов, он талантливый и перспективный математик. Перед арестом Мифтахов готовился защищать кандидатскую диссертацию, и уже находясь под следствием, публиковал научные статьи. Поэтому на защиту молодого математика встали не только правозащитники и политические активисты, но и обычно далекие от политики российские и иностранные ученые.

Многие надеялись, что активное заступничество ученых из разных стран поможет Азату Мифтахову избежать сурового приговора. Но, в итоге, аспиранта МГУ все равно приговорили к 6 годам заключения в колонии.

Примечательно, что прокурор в своей речи прямо упомянул о предосудительных, с его точки зрения, политических взглядах Мифтахова. Это лишний раз наводит на мысль, что осудили молодого математика не столько за пресловутое разбитое окно, сколько за его политическую активность как таковую.

Принудительная деполитизация молодежи

Деполитизация общества и, прежде всего, молодежи много лет была основой пресловутой путинской "стабильности". И действительно, в 90-е и начале 2000-х годов российская молодежь мало интересовалась политикой, что вполне устраивало власть.

Однако в последнее десятилетие ситуация начала меняться. Конечно, говорить о массовой политизации молодых россиян и сейчас нет оснований, но результаты самых разных опросов неизменно показывают, что лояльность Путину и его власти со стороны молодежи существенно ниже, чем со стороны старших возрастных групп.

Молодежь находится вне зоны воздействия телевизионной пропаганды, предпочитая черпать информацию из интернета. Именно среди молодежи вербует своих активистов Алексей Навальный и все остальные оппозиционные лидеры. Кроме того, и опыт всех мировых революций, и текущих протестов в Беларуси учит, что именно молодежь становится их движущей силой.

Поэтому российская власть не скрывает своей озабоченности, подавляя любую молодежную активность. Как результат - дела о всевозможных молодежных "экстремистских организациях", которые неизменно сопровождаются скандалами вокруг методов ведения следствия и суровости приговоров. И здесь нельзя не вспомнить нашумевшую историю "Нового величия".

Показательный приговор Мифтахову

Вся эта активность выглядит как реализация вполне определенной программы: систематически запугивать молодых людей и их родителей приговорами по политическим делам. В жестоком, демонстративном наказании молодого ученого Азата Мифтахова содержится вполне ясное обращение Кремля к оппозиционно настроенной молодежи: только попробуйте сунуться в политику - пощады не будет, никакие научные или любые другие заслуги и таланты, ничье заступничество не поможет. Единственный шанс жить спокойно в России - не заниматься политикой самому, стороной обходить любых активистов и тем более протестные акции.

В этом смысле, сомнительные методы ведения следствия и готовность ломать жизни даже совершенно случайным людям выглядят циничной стратегией. Граждане России должны снова и снова убеждаться, что если даже случайный человек не застрахован от расправы за одно только подозрение в неодобряемой властями политической активности, то уж политический активист и вовсе не может рассчитывать ни на какое снисхождение.

Нельзя забывать и о том, что 2021 год в России - это год выборов в Госдуму. Именно к ним готовится российская власть, обоснованно полагая, что добиться нужного результата без масштабных манипуляций не получится. А это значит, что неизбежны протесты в ходе выборной кампании и по ее итогам.

Таким образом, и суровый приговор Азату Мифтахову, и скандальное задержание Алексей Навального выглядят как осознанные попытки напугать оппозиционную часть российского общества и, прежде всего, молодежь готовностью властей к жестким мерам по подавлению любого недовольства.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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