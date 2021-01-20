Навальный призвал привести в чувство "завсегдатаев аквадискотеки"

Находясь под арестом в московском СИЗО "Матросская тишина", Алексей Навальный обратился к своим сторонникам, призвав их продолжать уличные протесты. При этом он напомнил о стихотворении Корнея Чуковского "Тараканище".

"Вам всем в детстве читали его стихотворение про страшного таракана, который кричит и усами шевелит, - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте Навального в четверг, 28 января. - Именно таким образом таракан подчинил себе всех зверей в лесу. Они испугались: а вдруг и правда он нас съест? Это вполне точное описание происходящего сейчас в России".

Кадр из фильма-расследования ФБК "Дворец для Путина"

"Выходите и дальше, ничего не бойтесь. Никто не хочет жить в стране, где царят произвол и коррупция", - заявил Навальный. По словам оппозиционера, "расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки".

"Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику, и в субботу вышел на улицу, помня о своих правах и забыв о своем страхе", - говорится в обращении. Новые акции в поддержку Навального намечены на 31 января.

Фильм-расследование ФБК о "дворце для Путина"

В фильме-расследовании "Дворец для Путина", размещенном 20 января на видеопортале YouTube Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после задержания Навального в аэропорту Шереметьево, утверждается, что на Черном море рядом с Геленджиком на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России.

По оценке авторов, на строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей (около 1,1 млрд евро). К вечеру 28 января количество посмотревших фильм превысило 100 млн человек.

Расследование ФБК о "дворце для Путина" прокомментировал не только пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который назвал его "псевдорасследованием", но и сам Владимир Путин, заявивший, что ни он, ни его ближайшие родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании.

Московский областной суд отклонил апелляцию

Ранее в тот же день Мособлсуд подтвердил решение об аресте оппозиционера до 15 февраля. Сам Навальный, участвовавший в заседании суда по видеосвязи из СИЗО "Матросская тишина", заявил, что не удивлен этим решением. Адвокаты политика заявили, что продолжат добиваться его освобождения и намерены обжаловать решение о его аресте в европейских инстанциях.

По словам адвоката Ольги Михайловой, в отношении ее подзащитного был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

Всероссийская акция протеста 23 января

Во время акции в поддержку Навального в Москве 23 января

Алексей Навальный был задержан российскими властями 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". 23 января во многих российских городах прошли протестные выступления в поддержку Навального. По оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, в них приняли участие до 300 тысяч человек.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на акции протеста "вышло мало людей". С его точки зрения, все эти акции были незаконны.

По данным "ОВД-Инфо", люди вышли на улицы более чем в 130 городах РФ, а количество задержанных в связи с этой всероссийской акцией в поддержку Навального превысило 4000 человек.

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