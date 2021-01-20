 Навальный призвал привести в чувство ″завсегдатаев аквадискотеки″ | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2021

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Россия

Навальный призвал привести в чувство "завсегдатаев аквадискотеки"

По словам Навального, если на улицы выйдет 2 процента от числа посмотревших фильм про "дворец для Путина", это приведет в чувство "всех завсегдатаев аквадискотеки".

Протестующий держит плакат в поддержку Навального на акции 23 января в Омске

Плакат в поддержку Навального на акции протеста 23 января в Омске

Находясь под арестом в московском СИЗО "Матросская тишина", Алексей Навальный обратился к своим сторонникам, призвав их продолжать уличные протесты. При этом он напомнил о стихотворении Корнея Чуковского "Тараканище".

"Вам всем в детстве читали его стихотворение про страшного таракана, который кричит и усами шевелит, - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте Навального в четверг, 28 января. - Именно таким образом таракан подчинил себе всех зверей в лесу. Они испугались: а вдруг и правда он нас съест? Это вполне точное описание происходящего сейчас в России".

Вид сверху на так называемый дворец для Путина

Кадр из фильма-расследования ФБК "Дворец для Путина"

"Выходите и дальше, ничего не бойтесь. Никто не хочет жить в стране, где царят произвол и коррупция", - заявил Навальный. По словам оппозиционера, "расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки".

"Я приветствую и обнимаю всех, кто понял эту простую математику, и в субботу вышел на улицу, помня о своих правах и забыв о своем страхе", - говорится в обращении. Новые акции в поддержку Навального намечены на 31 января.

Фильм-расследование ФБК о "дворце для Путина"

В фильме-расследовании "Дворец для Путина", размещенном 20 января на видеопортале YouTube Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) после задержания Навального в аэропорту Шереметьево, утверждается, что на Черном море рядом с Геленджиком на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России.

По оценке авторов, на строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей (около 1,1 млрд евро). К вечеру 28 января количество посмотревших фильм превысило 100 млн человек.

Расследование ФБК о "дворце для Путина" прокомментировал не только пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который назвал его "псевдорасследованием", но и сам Владимир Путин, заявивший, что ни он, ни его ближайшие родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. 

Московский областной суд отклонил апелляцию

Ранее в тот же день Мособлсуд подтвердил решение об аресте оппозиционера до 15 февраля. Сам Навальный, участвовавший в заседании суда по видеосвязи из СИЗО "Матросская тишина", заявил, что не удивлен этим решением. Адвокаты политика заявили, что продолжат добиваться его освобождения и намерены обжаловать решение о его аресте в европейских инстанциях.

По словам адвоката Ольги Михайловой, в отношении ее подзащитного был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

Всероссийская акция протеста 23 января

Столкновение омоновцев и демонстрнтов в Москве 23 января

Во время акции в поддержку Навального в Москве 23 января

Алексей Навальный был задержан российскими властями 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". 23 января во многих российских городах прошли протестные выступления в поддержку Навального. По оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, в них приняли участие до 300 тысяч человек.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на акции протеста "вышло мало людей". С его точки зрения, все эти акции были незаконны.

По данным "ОВД-Инфо", люди вышли на улицы более чем в 130 городах РФ, а количество задержанных в связи с этой всероссийской акцией в поддержку Навального превысило 4000 человек.

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    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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