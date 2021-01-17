Совет ООН по правам человека призвал освободить Навального

Совет ООН по правам человека в понедельник, 18 января, призвал незамедлительно освободить известного российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок".

"Мы глубоко обеспокоены задержанием Алексея Навального и призываем незамедлительно освободить его и соблюдать его права в соответствии с правовыми нормами", - говорится в заявлении, обнародованном в микроблоге Совета.

Отравление Навального

Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан правоохранительными органами. Представители ФСИН обосновали это тем, что 44-летний Навальный находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше". Он останется под стражей до решения суда.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Москва отвергает эти обвинения. Навальный, несмотря на угрозу его жизни, неоднократно заявлял, что его место - в России, где он намерен продолжать свою борьбу против "системы Путина".

Смотрите также: