Соратники Навального посоветовали приложение для выборов

Команда Алексея Навального опубликовала текст, написанный им незадолго до смерти. В нем он советует проголосовать за одного из оппонентов Путина, определив его случайным методом.

Соратники скончавшегося российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали написанные им незадолго до смерти рекомендации по голосованию на предстоящих президентских выборах. Он призвал россиян отдать свой голос за любого из трех оппонентов действующего президента РФ Владимира Путина методом случайного выбора, используя для этого придуманное им после прочтения биографии физика Альберта Эйнштейна приложение "Фотон-2024", указывается в тексте, опубликованном на сайте Навального его командой в четверг, 14 марта.

"Я сам призвал голосовать против Путина, то есть за любого другого кандидата. Но сколько бы раз я ни повторил, что ни с математической, ни с политической точки зрения неважно, за кого вы проголосуете, вам все равно придется стоять в кабинке для голосования, занеся ручку над бюллетенем", - написал Навальный. Он выразил уверенность в целесообразности равномерного распределения протестных голосов между соперниками действующего президента и призвал положиться на случайный выбор "Фотон-2024". Приложение размещено в App Store (для айфонов) и на платформе Google Play (для смартфонов с операционной системой Android) и доступно для скачивания.

"Когда вы нажмете на кнопку "проголосовать", прибор выстрелит фотонами по зеркалу. Чтобы выбрать одну из 4 позиций, понадобится два фотона - они смогут образовать четыре комбинации из нулей и единиц. Та, что получится у вас, и определит, какой из вариантов - ваш", - отметил Навальный.

У части россиян перестал открываться Google Play

Позже в тот же день у части пользователей в России перестал открываться магазин приложений Google Play, пишет "Медуза" со ссылкой на данные сервиса Globalсheck. Соратники Навального связали данные проблемы с размещенным ими на этой платформе приложением.

"Власти готовы лишить возможности всех пользователей Андроида скачивать любые приложения, чтобы не дать скачать "Фотон-2024", который помогает выбрать кандидата на выборах", - заявили они и призвали пользователей Android скачивать приложение по прямой ссылке на Github либо использовать аналогичную функцию в Telegram-боте "Умного голосования".

Президентские выборы в РФ

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Тем самым, он сможет оставаться у власти дольше, чем любой другой правитель России со времен императрицы Екатерины II. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

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