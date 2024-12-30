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Шольц назвал вторжение РФ причиной крушения самолета AZAL

Олег Соколенко
30 декабря 2024 г.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал войну РФ в Украине причиной крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, в результате которого погибли 38 человек. МИД Германии сделал аналогичное заявление.

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Шольц назвал причиной крушения самолета AZAL войну РФ в Украине
Шольц назвал причиной крушения самолета AZAL войну РФ в УкраинеФото: Sean Gallup/Getty Images

Канцлер ФРГ назвал причиной крушения азербайджанского самолета в Казахстане, в результате которого погибли 38 человек, войну России против Украины. Эта война "поражает все больше невинных людей - в том числе и за пределами Украины", - написал Олаф Шольц (Olaf Scholz) в понедельник, 30 декабря, в соцсети X.

"Наши мысли с семьями погибших, также мы желаем скорейшего выздоровления раненым", - добавил глава немецкого правительства.

МИД Германии также заявил, что "трагической гибели стольких людей" не произошло бы, "если бы Путин не вел свою жестокую агрессивную войну" против Украины.

Катастрофа самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines с 67 пассажирами и членами экипажа направлялся из Баку в Грозный, но получил повреждения в результате работы российской ПВО и разбился близ города Актау в Казахстане. Погибли 38 человек. Пилотов и погибшую стюардессу президент Азербайджана Ильхам Алиев посмертно наградил званиями Национальных героев страны.

Президент РФ Путин в телефонном разговоре принес Алиеву извинения за "трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России". Путин также признал, что российские средства ПВО были активны, когда самолет пытался приземлиться в Грозном, он не взял на себя прямую ответственность за авиакатастрофу. Алиев призвал РФ признать вину, официально извиниться и наказать виновных.

После этой авиакатастрофы полеты в Россию приостановила не только AZAL, но и некоторые другие мировые авиакомпании, включая дубайскую FlyDubai, туркменскую Turkmenistan Airlines и израильскую El Al.

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