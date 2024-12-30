Компания El Al прекратила полеты в Москву до конца марта

Когда стало известно, что самолет AZAL был подбит российской ПВО, El AL приостановила рейсы в Москву на неделю. Теперь национальный авиаперевозчик Израиля объявил, что полеты возобновятся не раньше апреля.

Национальный израильский авиаперевозчик El Al продлил до конца марта приостановку рейсов из Тель-Авива в Москву, пишет в понедельник, 30 декабря, газета The Times of Israel. Первоначально приостановка была введена на неделю, когда стало известно, что потерпевший крушение в Казахстане азербайджанский самолет Embraer 190 был подбит российской ПВО. Газета цитирует сообщение авиакомпании, в котором говорится, что, проведя "комплексную оценку ситуации", El Al приостанавливает все свои рейсы на маршруте Тель-Авив - Москва "до конца зимнего расписания". В заявлении также отмечается, что это решение принято на основании диалога с властями страны.

EL AL стал одним из нескольких авиаперевозчиков, приостановивших полеты в ряд аэропортов России после крушения азербайджанского лайнера. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL), которой он принадлежал, объявила, что из-за "вопросов безопасности" на время прекращает полеты в десять российских городов.

О временной приостановке рейсов в отдельные города - преимущественно юга России - сообщили также казахстанская Qazaq Air, FlyDubai и Turkmenistan Airlines (авиакомпания "Туркменистан").

Крушение самолета AZAL под Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines, а также министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщили, что разбившийся борт подвергся "внешнему воздействию". Выжившие в авиакатастрофе бортпроводники рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Телеканал Euronews передал со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, в США видят "некоторые признаки", которые указывают на вероятность того, что самолет AZAL был поражен российской системой ПВО.

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым принес извинения за то, что "трагический инцидент (с бортом авиакомпании AZAL. - Ред.) произошел в воздушном пространстве России". Он подтвердил, что в то время, когда самолет пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного, "российские средства ПВО отражали нападения" украинских боевых БПЛА, которые атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ.

По данным источников агентства Reuters, на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".