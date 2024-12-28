Путин обсудил крушение самолета AZAL под Актау с Алиевым

Президент России Владимир Путин принес извинения главе Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что инцидент с самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL произошел в воздушном пространстве РФ.

Президент России Владимир Путин обсудил крушение самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 28 декабря.

Владимир Путин извинился перед Ильхамом Алиевым

Сообщается, что Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву в связи с тем, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России". Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Президент РФ рассказал, что самолет "неоднократно" пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозный. "В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Алиев: Самолет подвергся внешнему вмешательству над Россией

Как передает агентство Reuters, Ильхам Алиев рассказал Владимиру Путину, что упавший борт "подвергся внешнему физическому и техническому вмешательству в воздушном пространстве России", после чего "полностью потерял управление и был перенаправлен в Актау".

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело

В сообщении на сайте Кремля также сообщается, что по факту крушения борта AZAL возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного пространства.

"В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", - пояснили в Кремле.

Крушение самолета AZAL

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines ранее сообщила, что самолет, разбившийся в Казахстане, подвергся "внешнему воздействию". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Телеканал Euronews и агентство Reuters со ссылкой на источники в Баку рассказали, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".

27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в разговоре с журналистами заявил, что следствие установит, "каким оружием" было осуществлено "вмешательство", которое привело к крушению азербайджанского борта.