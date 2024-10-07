Сколько белорусов эмигрировали после 2020: последние данные

Евростат посчитал, сколько иностранцев получили первые разрешения на проживание в странах ЕС в 2023 году. Граждане Беларуси - в тройке лидеров.

Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата , опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии.

Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. Данные Евростата по просьбе DW проанализировали социолог и экономист.

Отражают ли данные Евростата реальные размеры миграции из РБ?

Старший эксперт Центра новых идей, социолог Геннадий Коршунов считает, что использовать данные Евростата для подсчета уехавших белорусов нужно с осторожность. Коршунов обращает внимание, что в данной статистике разрешением на проживание считаются не только ВНЖ, но и некоторые типы долгосрочных виз, а визой человек может либо вовсе не воспользоваться, либо получить ее несколько раз. "Данные о первых видах на жительство - это очень условная вещь. Это нам дает, скорее, какое-то понимание динамики, если мы сравниваем данные за последние пять или десять лет ", - говорит эксперт.

В публикации "Миграция из Беларуси: куда и сколько белорусов выехало" , Коршунов отмечает, что в начале 2023 года комитет ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам озвучил цифру в полмиллиона уехавших из РБ. "В реальности размер белорусской эмиграции в Европу будет все же ниже", - считает социолог.

К примеру, в Польше на начало 2024 года различного рода разрешения на проживание имели примерно 130 тысяч. На 2020 год подобные разрешения были лишь у 17 тысяч граждан РБ. "Таким образом, через разницу сведений за 2024 (февраль) и 2020 годы мы получаем размер миграции белорусов в Польше - 113 тысяч человек", - пишет Коршунов. Эту цифру, по его словам, можно считать "базовой для подсчета актуальной белорусской миграции в Польше". Реальная же будет выше минимум на то количество белорусов, которые находятся в процессе ожидания разрешения. В своей публикации Коршунов приводит примерную цифру в 120 тысяч переехавших в эту страну.

Могли ли уехать 500 - 600 тысяч?

Используя такой же подход, социолог подсчитал, что в Литву после 2020 года могли переехать около 50 тысяч белорусов, в Германию - до 8 тысяч, в другие страны ЕС - до 25 тысяч. Среди популярных неевропейских стран Коршунов выделяет Грузию, куда эмигрировали около 11 тысяч человек, и Израиль - около 5 тысяч.

"К этому надо добавить и Америку, прежде всего США, Мексику и Канаду. Плюс у нас нет никакой статистики по странам Азии, в том числе Центральной, куда могли довольно быстро и непонятно, в каком масштабе, релоцироваться айтишники после 2022 года", - добавляет эксперт.

Кроме того, нет статистики по Украине, куда после 2020 года уехало огромное число белорусов. С началом полномасштабной войны многие из них перебрались в ЕС, сколько осталось в Украине, подсчитать невозможно. "Ну и самый большой вопрос - это Россия. Количество людей, которые уехали в Россию, теоретически сопоставимо с количеством тех, кто уехал на Запад", - предполагает собеседник DW.

Общие цифры миграции из Беларуси в ЕС, Россию и другие страны мира на 2024 год, по мнению социолога, вполне могут достигать 500 - 600 тысяч человек.

В управлении соцстраха в Польше зарегистрированы более 134 тысяч граждан РБ

Старший научный сотрудник BEROC Анастасия Лузгина также считает, что число первых разрешений на проживание в странах ЕС не вполне отражает реальные цифры миграции из РБ в последние четыре года. Для большей достоверности она предлагает обратиться, к примеру, к сведениям системы социального страхования. В Польше на конец июня 2024 года в системе Управления социального страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) были зарегистрированы более 134 тысяч граждан Беларуси.

"Плюс к этому, ZUS не платят студенты, дети, домохозяйки. Исходя из всех этих данных, мы можем сказать, что длительное пребывание в Польше, скорее всего, варьируется все-таки в рамках 200 тысяч белорусов", - отмечает Лузгина.

После 2020 года большое количество белорусов переехало в Украину. Многие ли остались там после начала полномасштабной войны, неизвестно Фото: Ales Petrowitsch/DW

В целом миграцию из Беларуси в 2020-2024 годах в страны ЕС, в США и Грузию эксперт оценивает в рамках 300 тысяч человек. Кроме того, Лузгина, как и Коршунов, обращает внимание, что многие граждане РБ живут и работают в России как постоянно, так и вахтовым методом.

Прекращение репрессий уменьшило бы миграционные потоки из РБ

Что касается тенденций миграционных процессов в РБ, то, по мнению экономиста, пик миграции в ЕС был в 2022 году, в 2023 миграция продолжилась, но не такими темпами. Белорусам становится все сложнее получить визу, которая позволяет работать в ЕС, в том числе, перестали выдавать визы Poland. Business Harbour (PBH)

К желанию белорусских властей остановить отток людей из страны и привлечь их в белорусскую экономику Лузгина относится скептически. Она считает, что административные меры вроде закона о "тунеядцах" или обязательной отработки для студентов-бюджетников "не могут кардинально изменить ситуацию на рынке труда", но могут подтолкнуть белорусов к переезду в другую страну.

Геннадий Коршунов считает, что действия режима Александра Лукашенко против собственного общества можно рассматривать как "почти военные". По словам социолога, прекращение репрессий уменьшило бы миграционные потоки из РБ.

С другой стороны, на уровень миграции из Беларуси будет влиять визовая политика европейских стран и в целом отношение там к белорусам. К примеру, политика Литвы отрицательно отразилась на состоянии белорусской диаспоры в этой стране. С определенными проблемами в последнее время граждане РБ сталкиваются и в Грузии.