Итоги соцопроса: как белорусы относятся к западным странам

Большинство опрошенных считает санкции несправедливыми по отношению к простым гражданам страны. Около половины уверены, что в ЕС белорусов сегодня никто не ждет.

Часто ли белорусы бывают в Евросоюзе? Считают ли себя частью западной культуры? Что думают о санкциях и перспективах вступления Беларуси в ЕС? 3 сентября Chatham House презентовал новое исследование "Белорусское восприятие Запада и связи с ним".

В нем проанализированы итоги интернет-опроса, который проходил с 28 июня по 3 июля 2024 года. В опросе приняли участие 827 респондентов. Выборка соответствует структуре городского населения Беларуси. Статистическая погрешность, по словам авторов, не превышает 3,4%. Авторы не исключают, что вероятность поддержки политики Александра Лукашенко может быть немного выше, чем показано в опросе, поскольку его сторонники "зачастую менее социально и экономически активны". В то же время исследователи просят учитывать "влияние фактора страха", что может занижать долю критических ответов.

Мало бывают в Европе и плохо знают иностранные языки

У белорусов довольно ограниченные личные контакты с Западом, говорят в Chatham House. По данным опроса, примерно каждый пятый белорус (22% опрошенных) выезжал в страны ЕС в последние пять лет. При этом у людей есть запрос на посещение ЕС: 65% респондентов хотели бы отправится в туристическую, 50% - в краткосрочную образовательную поездку, 20% - переехать в ЕС.

Директор "Белорусской инициативы" Chatham House Рыгор Астапеня говорит, что многие интервьюеры отмечают недоступность виз (они есть только у 7% опрошенных) или другие ограничения, связанные с поездками в ЕС. Также следует учитывать финансовое положение белорусов - многие просто не могут себе этого позволить.

Несмотря на желание чаще бывать в ЕС, белорусы "не ассоциируют себя с западной культурой", хоть и "относятся к ней достаточно неплохо".

Одной из причин, по мнению Астапени, может быть низкий уровень владения иностранными языками: только 4% белорусов заявили, что уверенно говорят по-английски, 12% сообщили, что могут общаться на базовые темы. Но даже эти показатели, считает социолог, могут быть несколько завышенными, поскольку люди, вероятнее всего, были "более оптимистичны в отношении себя, чем есть на самом деле".

При этом белорусам не чужды прогрессивные взгляды. Например, лишь 14% респондентов считают, что "общество не готово голосовать за женщину".

Белорусов в ЕС сегодня никто не ждет?

Еще один блок вопросов был посвящен восприятию западных стран, уровню их развития. Результаты этой части исследования, признается Астапеня, несколько удивили. 33% опрошенных хотели бы жить, как в ЕС, при этом 42% считают, что жизнь в Беларуси лучше, чем в Евросоюзе.

Социолог отмечает влияние белорусской пропаганды, которая постоянно твердит, что в Европе "зимой люди замерзают, летом проводят все время на прайдах, никто не хочет работать, много и проблем с миграцией". На таком фоне Беларусь некоторым начинает казаться "довольно стабильной и спокойной страной". При этом, люди, которые бывали в странах ЕС, менее склонны считать, что сегодня в РБ жить лучше, чем на Западе.

Почти половина опрошенных (45%) считают, что белорусов "в странах ЕС сегодня никто не ждет".

Белорусы не верят, что РБ сможет вступить в ЕС в следующие 15 лет

Половина респондентов хотела бы сближения с Западом и расширения связей, и только 14% выступают против. "При этом белорусы склонны к пронейтральной или пророссийской внешнеполитической ориентации, не воспринимая европейскую интеграцию вообще возможной для Беларуси", - отмечается в исследовании.

Белорусы не верят, что РБ сможет вступить в ЕС в следующие 15 лет. Среди причин называют нежелание действующего правительства и самого народа, а также то, что этого не хотят страны ЕС.

Рыгор Астапеня Фото: NurPhoto/picture alliance

Нет у белорусов и единого представления о том, почему Запад ввел санкции против РБ. Респонденты, которые оказались наименее близки к Европе, считают, что западные страны преследуют свои интересы, а проевропейски настроенные убеждены, что санкции вызваны действиями белорусского режима. При этом 62% участников исследования согласны, что санкции несправедливы по отношению к простым белорусам. Рыгор Астапеня считает это вполне логичным: "По большому счету Александр Лукашенко не ездит к пограничным переходам между Беларусью и Литвой, (…) у него нет проблем с тем, что машина с белорусскими номерами".

Также социолог отмечает, что вокруг темы санкций и ситуации на границе Беларуси и ЕС есть много дезинформации: например, 37% участников опроса считают, что Польша закрыла все погранпереходы для обычных белорусов. Такие слухи, безусловно, влияют на то, как белорусы воспринимают политику Запада. При этом белорусам мало известно о позитивной повестке Запада: лишь четверть белорусов в курсе, что ЕС согласовал план инвестиционной поддержки РБ на несколько миллиардов евро в случае демократических перемен в стране.

"Чем больше личных связей респонденты имеют с Западом, тем больше вероятность, что они придерживаются прозападных и продемократических взглядов, - говорится в исследовании. - Соответственно, при сегодняшнем сокращении межчеловеческих связей между Беларусью и Западом следует ожидать сокращения прозападных настроений, но потенциальное увеличение контактов может привести к значительному росту проевропейских взглядов".