  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года

Ася Миллер
25 июня 2024 г.

Срок действия нынешней директивы о временной защите для украинцев, бежавших от войны, должен был истечь в марте 2025 года.

https://p.dw.com/p/4hT6y
Украинские беженцы в Мюнхене, 24 августа 2022 года
Украинские беженцы в Мюнхене, 24 августа 2022 годаФото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Совет Евросоюза продлил срок временной защиты для беженцев из Украины до марта 2026 года, сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 25 июня, на официальном сайте Совета ЕС. "День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность", - заявила Николь де Мур, государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии, страны-председателя Совета Евросоюза.

С инициативой о продлении временной защиты для украинцев в ЕС 11 июня выступила Европейская комиссия, назвав данный шаг "необходимым и целесообразным ответом на сложившуюся ситуацию". По данным Еврокомиссии, на данный момент на территории Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, спасающихся от войны.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в эту страну. Ее цель - не допустить перегрузки национальных систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев в государства Евросоюза.

Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур. Получив резидентство, они могут претендовать на медицинскую и социальную помощь, свободный доступ к образованию и рынку труда на всей территории ЕС.

В ФРГ дискутируют о пособиях для беженцев из Украины

В последнее время правоцентристские партии Германии ужесточили свою позицию по поводу поддержки украинских беженцев. Так, генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Бижан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) предложил отменить выплату базового гражданского пособия (Bürgergeld) оказавшимся в ФРГ украинцам. По его мнению, это должно подтолкнуть беженцев к поиску работу в Германии. "У нас повсюду нехватка рабочей силы - например, в ресторанном и строительном бизнесе или в сфере ухода за больными. Нам не стоит больше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, вместо этого нам нужно обеспечить людей работой".

Однако вскоре представители правительства быстро разъяснили, что инициатива СвДП не отражает позицию канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), и заявили на очередной пресс-конференции об отсутствии планов отмены выплаты гражданского пособия украинским беженцам.

В марте 2024 года Германии проживало около 1,3 млн украинских граждан, большинство из них - женщины и дети. Согласно информации МВД ФРГ, около 260 тысяч беженцев - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Елена

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля

Они покинули свои дома, спасаясь от войны, не зная, где именно им удастся найти временное пристанище. DW поговорила с несколькими женщинами, уехавшими из Украины после 24 февраля и теперь живущими в Германии.
Общество6 мая 2022 г.20 фото
external

Почему украинки возвращаются из Германии домой несмотря на войну?

Почему украинки возвращаются из Германии домой несмотря на войну?

"Полтора года в состоянии "тело и мозг - в одной стране, а сердце и другая половина мозга - в другой", такая жизнь "на две жизни" - это довольно сложно. И, понятно, мысли о том, что если все покинут страну и здесь никого не останется, то кто же будет содержать ее, поддерживать" - говорит DW киевлянка Елена.
Политика25 февраля 2024 г.10:32 мин.
Флаги Украины и ЕС

Что уже сделал для Украины ее главный помощник - Евросоюз

Что уже сделал для Украины ее главный помощник - Евросоюз

Евросоюз стал мировым лидером по оказанию помощи Украине. Сумма поддержки, предоставленной стране государствами и институтами ЕС, приблизилась к 60 млрд. Чем Евросоюз помог и еще поможет украинцам - обзор DW.
Конфликты2 февраля 2023 г.
Показать еще