ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2026 года

Срок действия нынешней директивы о временной защите для украинцев, бежавших от войны, должен был истечь в марте 2025 года.

Совет Евросоюза продлил срок временной защиты для беженцев из Украины до марта 2026 года, сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 25 июня, на официальном сайте Совета ЕС. "День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность", - заявила Николь де Мур, государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии, страны-председателя Совета Евросоюза.

С инициативой о продлении временной защиты для украинцев в ЕС 11 июня выступила Европейская комиссия, назвав данный шаг "необходимым и целесообразным ответом на сложившуюся ситуацию". По данным Еврокомиссии, на данный момент на территории Евросоюза находятся 4,2 млн украинцев, спасающихся от войны.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины

Директива о временной защите для беженцев из Украины вступила в силу в ЕС через несколько дней после российского вторжения в эту страну. Ее цель - не допустить перегрузки национальных систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев в государства Евросоюза.

Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур. Получив резидентство, они могут претендовать на медицинскую и социальную помощь, свободный доступ к образованию и рынку труда на всей территории ЕС.

В ФРГ дискутируют о пособиях для беженцев из Украины

В последнее время правоцентристские партии Германии ужесточили свою позицию по поводу поддержки украинских беженцев. Так, генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Бижан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) предложил отменить выплату базового гражданского пособия (Bürgergeld) оказавшимся в ФРГ украинцам. По его мнению, это должно подтолкнуть беженцев к поиску работу в Германии. "У нас повсюду нехватка рабочей силы - например, в ресторанном и строительном бизнесе или в сфере ухода за больными. Нам не стоит больше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, вместо этого нам нужно обеспечить людей работой".

Однако вскоре представители правительства быстро разъяснили, что инициатива СвДП не отражает позицию канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), и заявили на очередной пресс-конференции об отсутствии планов отмены выплаты гражданского пособия украинским беженцам.

В марте 2024 года Германии проживало около 1,3 млн украинских граждан, большинство из них - женщины и дети. Согласно информации МВД ФРГ, около 260 тысяч беженцев - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.