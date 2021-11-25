Система QR-кодов против ковида: кто кого?

Ожидаемое введение системы QR-кодов на законодательном уровне вызывает все больше критики в России. Сергей Елкин - о новой мишени для противников ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.
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В отличие от многих стран, Германия сравнительно неплохо справилась с первыми тремя волнами пандемии. Но летом немцы проявили легкомыслие, и его последствия катастрофичны, считает Фабиан Шмидт.
Уже давно известно: заразиться ковидом в помещении легче, чем на улице. При этом уровень риска определяется разными факторами. Но и на воздухе тоже не стоит забывать о мерах предосторожности.