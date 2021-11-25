 Система QR-кодов против ковида: кто кого? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.11.2021

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Россия

Система QR-кодов против ковида: кто кого?

Ожидаемое введение системы QR-кодов на законодательном уровне вызывает все больше критики в России. Сергей Елкин - о новой мишени для противников ограничительных мер в борьбе с коронавирусом.

Карикатура Сергея Елкина - мишень в виде силуэта матрешки с QR-кодом посреди, в которую летят стрелы, как в игре в дартс.

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