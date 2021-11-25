Система QR-кодов против ковида: кто кого?

Юмор сражается с коронавирусом

Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда?

Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.