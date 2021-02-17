 Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро | Информация о Германии и советы туристам | DW | 18.02.2021

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По Германии

Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро

Самый известный готический собор Германии находится на Рейне, в городе Кельне, но самый старый - на Эльбе, в Магдебурге. Он был заложен еще раньше, чем Кельнский собор.

Магдебургский собор зимой

Страстная пятница 1207 года, Магдебург. В городе бушует разрушительный пожар. Пламя охватило и собор. Его в середине Х века построил здесь император Оттон I Великий (912-973) после того, как основал в Магдебурге новое епископство. Храм пострадал так сильно, что его пришлось снести, а на освободившемся месте начали строительство новой главной городской церкви. Ее посвятили двум святым - Маврикию и Екатерине. 

Между романской эпохой и готикой

Первый камень в фундамент заложили в 1209 году с благословения католического архиепископа Альбрехта I (Albrecht I. von Käfernburg). В 2009 году жители Магдебурга отметили 800-летний юбилей своего храма - первого в Германии готического собора, а в 2020 году - 500-летие завершения его строительства. В феврале 2021 года в Германии представили памятную монету - два евро с изображением этой достопримечательности. Отчеканена она была по случаю председательства земли Саксония-Анхальт, столицей которой является Магдебург, в бундесрате - федеральном законодательном органе, в котором заседают представители шестнадцати земель ФРГ.

Памятная монета достоинством в два евро с изображением Магдебургского собора

Памятная монета достоинством в два евро с изображением Магдебургского собора

Архиепископ Альбрехт I учился во Франции, где как раз набирал силу новый стиль, позже названный готикой. Строительные работы продолжались почти 300 лет. Расположенный на небольшом холме у берега Эльбы, Магдебургский собор с его почти 100-метровыми башнями словно парит над городом. Внимательный наблюдатель может без труда обнаружить в этом готическом храме следы завершавшейся романской эпохи.

Как отметил в интервью DW Ханс-Юрген Йерач (Hans-Jürgen Jerratsch), дьякон и автор книги, посвященной истории собора, больше всего романских элементов встречается в восточной части здания. Здесь еще нет характерных готических наружных подпирающих полуарок - аркбутанов (от фр. "arc-boutant"), свойственных французским храмам того времени. Вместо них между окнами расположены вертикальные опоры - контрфорсы (от фр. "contre force"). Характерной чертой собора являются очень широкие боковые нефы, которые несут основную массу каменного свода.

Магдебургский собор. Фотогалерея 

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Магдебургский собор относится к числу самых старых готических храмов в Германии и при этом является старейшим немецким кафедральным собором, возведенным в готическом стиле.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Готический собор был заложен в в 1207 году в Магдебурге, на берегу Эльбы, на месте более старого храма, сильно пострадавшего во время разрушительного городского пожара. Освятили его в 1362 году, когда был готов центральный неф.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    В Магдебурге уже отметили не только 800-летие закладки собора, но и 500-летие со дня окончания его строительства, которое продолжалось несколько веков и было завершено в 1520 году. Именно тогда закончили западный фасад (вестверк) и две 100-метровые башни.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Обычно этот храм ежегодно посещают около 300 тысяч туристов. Одной из достопримечательностей, на которую следует обязательно обратить внимание, являются эти скульптуры Дев разумных и неразумных из библейской притчи, украшающие "Райские врата". Они были созданы в середине XIII века и являются выдающимся примером готического искусства.

  • Магдубургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Долгое время считалось, что эти две скульптуры XIII века в соборе изображают германского императора Оттона I Великого и его первую супругу Эдит - дочь короля Англии Эдуарда Старшего. Однако современные исследователи пришли к выводу, что перед нами - символические изображения небесного жениха - Иисуса Христа и Девы Марии, которая символизирует невесту Христову, то есть Церковь.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Именно император Оттон I Великий (912-973) основал в Магдебурге монастырь Святого Маврикия, на территории которого позже возвели готический собор. В этом монастыре была похоронена его жена - германская королева Эдит Английская, внезапно скончавшаяся в Магдебурге в 946 году.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    В конце Средних веков сведения о точном месте захоронения Эдит Английской в соборе были утеряны. Найдены и идентифицированы ее останки были уже в наше время - в 2008-2009 годах. Еще через год их перезахоронили здесь рядом с могилой ее супруга - императора Оттона.

  • Магдебургский собор, 2010 год

    Магдебургский собор. Фотографии

    Археологические раскопки, во время которых были обнаружены не только останки королевы, но и части древней крипты монастырского храма, а также, в общей сложности, 100 тысяч (!) разных предметов, продолжались на протяжении четырех лет и были завершены в 2010 году.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Дополним впечатляющие фотографии еще несколькими цифрами. Длина собора составляет 120 метров, высота готических сводов превышает 30 метров.

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    На северной башне на высоте около 82 метров расположена смотровая площадка. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 433 ступени.

  • Магдебугский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Во время Второй мировой войны Магдебургский собор получил серьезные повреждения. Первая после восстановления храма протестантская месса прошла здесь в 1955 году.

  • Магдебургский собор, 1992 год

    Магдебургский собор. Фотографии

    Эта фотография была сделана в 1992 году, уже после воссоединения Германии. Обратите внимание на площадь перед собором. Она вошла в историю как место проведения многотысячных мирных демонстраций граждан ГДР, осенью 1989 года требовавших проведения демократических реформ.

  • Магдебург, 1989 год

    Магдебургский собор. Фотографии

    Демонстрации в Магдебурге проходили по понедельникам. Первая состоялась 18 сентября 1989 года. Незадолго до этого гражданам ГДР, попросившим убежища в посольстве ФРГ в Праге, был разрешен выезд в Западную Германию. 23 октября 1989 года перед собором собралось уже 12 тысяч человек. 9 ноября пала Берлинская стена…

  • Магдебургский собор

    Магдебургский собор. Фотографии

    Магдебургский собор виден издалека. В хорошую погоду - даже с вершины знаменитой горы Броккен в Гарце, находящейся примерно в 100 километрах от города. Однако эта фотография сделана, конечно же, с более близкого расстояния.

    Автор: Максим Нелюбин



К югу от собора находился монастырь Святого Маврикия. Оттон I Великий основал его в 937 году. В монастыре по его распоряжению была оборудована семейная усыпальница. Император передал в дар обители множество реликвий и сокровищ, а также наделил ее широкими привилегиями. До наших дней дошел монастырский клуатр (Kreuzgang) - крытая обходная галерея романского периода.

Загадки и споры

Развитие готического стиля повлияло не только на архитектурный облик, но и нашло отражение во внутреннем убранстве собора - в произведениях сакральной живописи и скульптуры. Как отмечает Ханс-Юрген Йерач, по поводу некоторых из них до сих пор не утихают споры. Одна из таких скульптур XIII века находится в небольшой каменной часовне, выполненной в форме 16-угольного павильона. По одной из версий, две сидящие фигуры изображают Иисуса Христа и Деву Марию, по другой - императора Оттона I Великого и его супругу - англосаксонскую принцессу Эдит. Магдебург был так называемым утренним даром, который император после брачной ночи преподнес своей первой жене в 929 году.

Оттон и Эдит

В 946 году любимая супруга скончалась и была похоронена в Магдебурге. Ее останки долгое время считались утерянными. В 2008 году немецкие ученые, обследовавшие пустую гробницу Эдит с помощью современной техники, обнаружили под ней второй саркофаг - простой формы, предположительно IX-XII веков. Позже ученым удалось подтвердить, что найденные в нем останки принадлежат супруге Оттона I Великого. Их перезахоронили в соборе рядом с императором, выполнив его последнюю волю.

Магдебург, 2009 год

Саркофаг, в котором были обнаружены останки королевы Эдит

Как отмечает искусствовед из Магдебурга Габриеле Кёстер (Gabriele Köster), особого внимания заслуживает также скульптурный ансамбль начала XIII века с фигурами Дев разумных и неразумных из библейской притчи, украшающие "Райские врата".  Для передачи человеческих чувств и эмоций скульпторы в Магдебурге воспользовались приемами французских мастеров, участвовавших в возведении готических соборов в Амьене и Реймсе.

"Смеющиеся разумные девы, которые ожидают вхождения в рай, изображены с праздничными прическами и в прекрасных одеждах. Лица неразумных дев наполнены печалью. Они задумчивы и растеряны", - рассказывает она, подчеркивая уникальный характер этого произведения искусства.

Реформация, Тридцатилетняя война, мирная революция в ГДР

Много всего видел Магдебургский собор за восемь веков. После Реформации(а с 1545 года собор более двух десятилетий стоял пустым) он перешел протестантской церкви. В Тридцатилетнюю войну был разграблен, а незадолго до этого в 1631 году стал убежищем тысяч горожан, спасавшихся от солдат фельдмаршала Иоганна Церкласа Тилли, отдавшего им Магдебург на разграбление. Позже прусские военные использовали его в качестве гарнизонной церкви, а наполеоновская армия устроила в нем склад.

В конце Второй мировой войны собор сильно пострадал. Во времена ГДР его фасады подвергались воздействию агрессивных выбросов промышленных предприятий, плотным кольцом окружавших Магдебург. Светлый песчаник - материал чувствительный, и за многие столетия он приобрел характерный темный "готический" цвет.

Евангелическая церковь играла важную роль во время событий, которые позже вошли в историю Германии под названием мирной революции в ГДР. В 1989 году в Магдебургском соборе начали проводить богослужения сторонники оппозиции, а на площади перед ним проходили мирные демонстрации против режима СЕПГ.

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    Автор: Хайке Мунд, Максим Нелюбин


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