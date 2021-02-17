Самый старый готический собор Германии теперь - на монете в два евро

Страстная пятница 1207 года, Магдебург. В городе бушует разрушительный пожар. Пламя охватило и собор. Его в середине Х века построил здесь император Оттон I Великий (912-973) после того, как основал в Магдебурге новое епископство. Храм пострадал так сильно, что его пришлось снести, а на освободившемся месте начали строительство новой главной городской церкви. Ее посвятили двум святым - Маврикию и Екатерине.

Между романской эпохой и готикой

Первый камень в фундамент заложили в 1209 году с благословения католического архиепископа Альбрехта I (Albrecht I. von Käfernburg). В 2009 году жители Магдебурга отметили 800-летний юбилей своего храма - первого в Германии готического собора, а в 2020 году - 500-летие завершения его строительства. В феврале 2021 года в Германии представили памятную монету - два евро с изображением этой достопримечательности. Отчеканена она была по случаю председательства земли Саксония-Анхальт, столицей которой является Магдебург, в бундесрате - федеральном законодательном органе, в котором заседают представители шестнадцати земель ФРГ.

Памятная монета достоинством в два евро с изображением Магдебургского собора

Архиепископ Альбрехт I учился во Франции, где как раз набирал силу новый стиль, позже названный готикой. Строительные работы продолжались почти 300 лет. Расположенный на небольшом холме у берега Эльбы, Магдебургский собор с его почти 100-метровыми башнями словно парит над городом. Внимательный наблюдатель может без труда обнаружить в этом готическом храме следы завершавшейся романской эпохи.

Как отметил в интервью DW Ханс-Юрген Йерач (Hans-Jürgen Jerratsch), дьякон и автор книги, посвященной истории собора, больше всего романских элементов встречается в восточной части здания. Здесь еще нет характерных готических наружных подпирающих полуарок - аркбутанов (от фр. "arc-boutant"), свойственных французским храмам того времени. Вместо них между окнами расположены вертикальные опоры - контрфорсы (от фр. "contre force"). Характерной чертой собора являются очень широкие боковые нефы, которые несут основную массу каменного свода.

Магдебургский собор. Фотогалерея



Магдебургский собор. Фотографии Магдебургский собор относится к числу самых старых готических храмов в Германии и при этом является старейшим немецким кафедральным собором, возведенным в готическом стиле.

Магдебургский собор. Фотографии Готический собор был заложен в в 1207 году в Магдебурге, на берегу Эльбы, на месте более старого храма, сильно пострадавшего во время разрушительного городского пожара. Освятили его в 1362 году, когда был готов центральный неф.

Магдебургский собор. Фотографии В Магдебурге уже отметили не только 800-летие закладки собора, но и 500-летие со дня окончания его строительства, которое продолжалось несколько веков и было завершено в 1520 году. Именно тогда закончили западный фасад (вестверк) и две 100-метровые башни.

Магдебургский собор. Фотографии Обычно этот храм ежегодно посещают около 300 тысяч туристов. Одной из достопримечательностей, на которую следует обязательно обратить внимание, являются эти скульптуры Дев разумных и неразумных из библейской притчи, украшающие "Райские врата". Они были созданы в середине XIII века и являются выдающимся примером готического искусства.

Магдебургский собор. Фотографии Долгое время считалось, что эти две скульптуры XIII века в соборе изображают германского императора Оттона I Великого и его первую супругу Эдит - дочь короля Англии Эдуарда Старшего. Однако современные исследователи пришли к выводу, что перед нами - символические изображения небесного жениха - Иисуса Христа и Девы Марии, которая символизирует невесту Христову, то есть Церковь.

Магдебургский собор. Фотографии Именно император Оттон I Великий (912-973) основал в Магдебурге монастырь Святого Маврикия, на территории которого позже возвели готический собор. В этом монастыре была похоронена его жена - германская королева Эдит Английская, внезапно скончавшаяся в Магдебурге в 946 году.

Магдебургский собор. Фотографии В конце Средних веков сведения о точном месте захоронения Эдит Английской в соборе были утеряны. Найдены и идентифицированы ее останки были уже в наше время - в 2008-2009 годах. Еще через год их перезахоронили здесь рядом с могилой ее супруга - императора Оттона.

Магдебургский собор. Фотографии Археологические раскопки, во время которых были обнаружены не только останки королевы, но и части древней крипты монастырского храма, а также, в общей сложности, 100 тысяч (!) разных предметов, продолжались на протяжении четырех лет и были завершены в 2010 году.

Магдебургский собор. Фотографии Дополним впечатляющие фотографии еще несколькими цифрами. Длина собора составляет 120 метров, высота готических сводов превышает 30 метров.

Магдебургский собор. Фотографии На северной башне на высоте около 82 метров расположена смотровая площадка. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть 433 ступени.

Магдебургский собор. Фотографии Во время Второй мировой войны Магдебургский собор получил серьезные повреждения. Первая после восстановления храма протестантская месса прошла здесь в 1955 году.

Магдебургский собор. Фотографии Эта фотография была сделана в 1992 году, уже после воссоединения Германии. Обратите внимание на площадь перед собором. Она вошла в историю как место проведения многотысячных мирных демонстраций граждан ГДР, осенью 1989 года требовавших проведения демократических реформ.

Магдебургский собор. Фотографии Демонстрации в Магдебурге проходили по понедельникам. Первая состоялась 18 сентября 1989 года. Незадолго до этого гражданам ГДР, попросившим убежища в посольстве ФРГ в Праге, был разрешен выезд в Западную Германию. 23 октября 1989 года перед собором собралось уже 12 тысяч человек. 9 ноября пала Берлинская стена…

Магдебургский собор. Фотографии Магдебургский собор виден издалека. В хорошую погоду - даже с вершины знаменитой горы Броккен в Гарце, находящейся примерно в 100 километрах от города. Однако эта фотография сделана, конечно же, с более близкого расстояния. Автор: Максим Нелюбин





К югу от собора находился монастырь Святого Маврикия. Оттон I Великий основал его в 937 году. В монастыре по его распоряжению была оборудована семейная усыпальница. Император передал в дар обители множество реликвий и сокровищ, а также наделил ее широкими привилегиями. До наших дней дошел монастырский клуатр (Kreuzgang) - крытая обходная галерея романского периода.

Загадки и споры

Развитие готического стиля повлияло не только на архитектурный облик, но и нашло отражение во внутреннем убранстве собора - в произведениях сакральной живописи и скульптуры. Как отмечает Ханс-Юрген Йерач, по поводу некоторых из них до сих пор не утихают споры. Одна из таких скульптур XIII века находится в небольшой каменной часовне, выполненной в форме 16-угольного павильона. По одной из версий, две сидящие фигуры изображают Иисуса Христа и Деву Марию, по другой - императора Оттона I Великого и его супругу - англосаксонскую принцессу Эдит. Магдебург был так называемым утренним даром, который император после брачной ночи преподнес своей первой жене в 929 году.

Оттон и Эдит

В 946 году любимая супруга скончалась и была похоронена в Магдебурге. Ее останки долгое время считались утерянными. В 2008 году немецкие ученые, обследовавшие пустую гробницу Эдит с помощью современной техники, обнаружили под ней второй саркофаг - простой формы, предположительно IX-XII веков. Позже ученым удалось подтвердить, что найденные в нем останки принадлежат супруге Оттона I Великого. Их перезахоронили в соборе рядом с императором, выполнив его последнюю волю.

Саркофаг, в котором были обнаружены останки королевы Эдит

Как отмечает искусствовед из Магдебурга Габриеле Кёстер (Gabriele Köster), особого внимания заслуживает также скульптурный ансамбль начала XIII века с фигурами Дев разумных и неразумных из библейской притчи, украшающие "Райские врата". Для передачи человеческих чувств и эмоций скульпторы в Магдебурге воспользовались приемами французских мастеров, участвовавших в возведении готических соборов в Амьене и Реймсе.

"Смеющиеся разумные девы, которые ожидают вхождения в рай, изображены с праздничными прическами и в прекрасных одеждах. Лица неразумных дев наполнены печалью. Они задумчивы и растеряны", - рассказывает она, подчеркивая уникальный характер этого произведения искусства.

Реформация, Тридцатилетняя война, мирная революция в ГДР

Много всего видел Магдебургский собор за восемь веков. После Реформации(а с 1545 года собор более двух десятилетий стоял пустым) он перешел протестантской церкви. В Тридцатилетнюю войну был разграблен, а незадолго до этого в 1631 году стал убежищем тысяч горожан, спасавшихся от солдат фельдмаршала Иоганна Церкласа Тилли, отдавшего им Магдебург на разграбление. Позже прусские военные использовали его в качестве гарнизонной церкви, а наполеоновская армия устроила в нем склад.

В конце Второй мировой войны собор сильно пострадал. Во времена ГДР его фасады подвергались воздействию агрессивных выбросов промышленных предприятий, плотным кольцом окружавших Магдебург. Светлый песчаник - материал чувствительный, и за многие столетия он приобрел характерный темный "готический" цвет.

Евангелическая церковь играла важную роль во время событий, которые позже вошли в историю Германии под названием мирной революции в ГДР. В 1989 году в Магдебургском соборе начали проводить богослужения сторонники оппозиции, а на площади перед ним проходили мирные демонстрации против режима СЕПГ.

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