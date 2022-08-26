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Наумбургский собор
Наумбургский соборФото: Jan Woitas/dpa/picture alliance
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Наумбургский собор, или Где Дисней нашел королеву-мачеху

Керстин Шмидт | Максим Нелюбин

Наумбургский собор и другие средневековые памятники Саксонии-Анхальт имеют статус объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

https://www.dw.com/ru/naumburgskij-sobor-ili-gde-disnej-nasel-svou-korolevumacehu/a-44130687

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла (Naumburger Dom St. Peter und Pau) был заложен в немецком городе Наумбург в 1029 году. Расширение пришлось на XIII век, поэтому храм сочетает в себе элементы как романского, так и готического стилей. В 2018 году этот бывший собор епископства Наумбург получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - в числе других средневековых достопримечательностей федеральной земли Саксония-Анхальт в долинах рек Заале и Унструт.

Само здешнее католическое епископство было распущено еще во времена Реформации в середине XVI века. Сейчас этот памятник сакрального зодчества принадлежит общественно-правовому фонду Vereinigte Domstifter, который также заботится о сохранении Мерзебургского собора, Францисканского монастыря в Цайце и еще нескольких таких объектов в Саксонии-Анхальт. Наумбургский собор также включен в туристический маршрут Дорога романики (Straße der Romanik), проложенный по территории этой восточногерманской земли.

Западный хор

Наумбургский собор
Алтарная часть Наумбургского собора Фото: picture alliance/dpa/W. Grubitzsch

Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаетс западный хор этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

Ута Наумбургская

Ута Наумбургская
Изображение Уты Наумбургской (1000-1046) в соборе, она же - Ута БалленштедтскаяФото: picture-alliance/dpa/P. Endig

Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

Алтарь Лукаса Кранаха Старшего

Наумбургский собор
Алтарь Святой Марии в Наумбургском соборе в июле 2022 годаФото: Falko Matte/Vereinigte Domstifter

Выдающийся немецкий живописец эпохи Ренессанса Лукас Кранах Старший (Lucas Cranach d.Ä.) создал для собора в Наумбурге алтарь Святой Марии (Marienaltar). Во времена Реформации центральная часть этого произведения сакральной живописи была уничтожена - сохранились лишь правая и левая створки. До сих пор они демонстрировались в соборной сокровищнице. 

Наумбургский собор
Оборотная сторона новой центральной части алтаря с изображением Иисуса Христа Фото: Falko Matte/Vereinigte Domstifter

В 2022 году алтарь был дополнен новой центральной частью, автором которой стал художник из Лейпцига Михаэль Тригель (Michael Triegel). В рамках специального научно-художественного проекта алтарь был установлен в храме - пока на временной основе. Будет ли он постоянно демонстрироваться здесь в таком виде - решать экспертам, которым предстоит ответить на вопрос о допустимости такого рода дополнений с точки зрения охраны памятников искусства.

Рыночная площадь

Наумбург
Исторический центр НаумбургаФото: Stadt Naumburg (Saale)/M. Frauendorf

Наумбургский собор - главная достопримечательность Старого города. Дома на Рыночной площади, где он расположен, напоминают о богатстве и благополучии Наумбурга, находящегося  примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

Рудельсбург

Рудельсбург
Мост через реку Заале и замок РудельсбургФото: Wolfgang Kubak

В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые также были указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

"Земля замков"

Замок Гозек
Первые укрепления на этом месте появились в конце IX века Фото: Stadt Naumburg (Saal)/Wolfgang Kubak

Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа. Позже был отданный под монастырь, а затем вновь стал замком-резиденцией.

Монастырь Пфорта

Пфорта
Эта бывшая монастырская церковь в Пфорте была заложена в середине XII века в романском стилеФото: Landesschule Pforta/Photo-Tempel

Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

Земельная школа Пфорта

Пфорта
Школьная библиотека в ПфортеФото: Landesschule Pforta/Photo-Tempel

В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

"Тоскана Севера"

Швайгенберг
Виноградник Швайгенберг около НаумбургаФото: Stadt Naumburg (Saal)/Christoph Keller

Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт в Саксонии-Анхальт и соседней Тюрингии называют "Тосканой Севера" или "Северной Тосканы" ("Toskana des Nordens"). 

Зале-Унструт является самой северной винодельческой областью Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

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