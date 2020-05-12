 С начала 2020 года в мире убиты более 30 журналистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.11.2020

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Мир

С начала 2020 года в мире убиты более 30 журналистов

Давление на сотрудников СМИ усилилось, констатировали "Репортеры без границ". Они призвали учредить должность спецпредставителя ООН по защите журналистов.

Журналисты с повязкой пресса на одежде

За последние годы давление на журналистов в мире возросло

С начала 2020 года во всем мире были убиты более 30 работников средств массовой информации, заявила в понедельник, 2 ноября, международная неправительственная организация "Репортеры без границ". По случаю отмечаемого 2 ноября Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов она призвала учредить в ООН должность специального представителя по защите журналистов. Антониу Гутерриш должен использовать последний год своих полномочий генерального секретаря ООН, чтобы повысить уровень защиты сотрудников СМИ, заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

О необходимости более надежной защиты журналистов заявила и уполномоченная правительства ФРГ по правам человека Бербель Кофлер (Bärbel Kofler). "Правовые системы должны обеспечить защиту издательств и представителей прессы, чтобы они могли заниматься своей работой независимо и не испытывая страха. Журналистам нужна эта свобода, и им нужна безопасность", - подчеркнула Кофлер 2 ноября в Берлине.

Давление на журналистов усилилось

Снижение числа смертей журналистов и других сотрудников СМИ в 2020 году по сравнению с предыдущими годами "Репортеры без границ" связывают прежде всего с пандемией коронавируса. В 2019 году в мире погибли 49 журналистов, что, по данным правозащитной организации, тоже относительно невысокий показатель. Сократилось в целом и количество убитых журналистов в кризисных регионах - поскольку все меньше СМИ отправляют туда своих сотрудников.

Вместе с тем "Репортеры без границ" зафиксировали усилившееся давление на журналистов. "Угрозы становятся все разнообразнее, и бороться с ними все сложнее", - отметил Кристоф Делуар.

За последние десять лет "Репортеры без границ" зарегистрировали в общей сложности почти 1000 убийств журналистов в связи с их профессиональной деятельностью, добавил генсек организации. "Многие из этих преступлений так и не были должным образом расследованы, а виновные не были привлечены к ответственности", - констатировал Делуар. Одной из причин этого он  назвал "отсутствие эффективных международных механизмов".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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