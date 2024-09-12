Российские войска перебили водоснабжение в Покровск

В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно, заявили власти и призвали к эвакуации.

Вооруженные силы РФ в ходе боевых наступательных действий перебили водоснабжение города Покровск. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин. "В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой Покровск в последнее время получал воду", - написал он в Telegram, уточнив, что восстановить станцию пока невозможно. Филашкин добавил, что в ближайшее ситуация "лучше не станет" и призвал жителей к эвакуации из города.

Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что в Покровске до сих пор остаются около 26 тысяч жителей. На город большими силами наступают войска РФ. По данным британского Минобороны от 1 сентября, российские войска находятся уже в 10 километрах от Покровска.

Зеленский: Ситуация под Покровском "непростая"

Ситуацию с отражением наступления сил РФ под Покровском Донецкой области пока рано называть стабилизированной, заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях форума "Амброзетти". По его словам, ситуация на Покровском направлении "в любом случае непростая". "Я не хочу говорить раньше времени. Если можно немного потерпеть, когда там полностью все стабилизируется, тогда будем разговаривать об этом", - цитируют президента украинские СМИ.

О стабилизации ситуации под Покровском ранее заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал главнокомандующий ВСУ в интервью телеканалу СNN, опубликованном 5 сентября.

По словам Сырского, украинская армия лишила россиян возможности маневрировать и перебрасывать свои силы с других направлений. "И это ослабление определенно ощущается в других районах. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления снизились", - сказал он.

РФ стремится захватить Покровск, оставив в стороне ситуацию в Курской области

По данным СМИ, одной из возможных целей вторжения ВСУ в Курскую область была попытка заставить РФ перебросить часть своих сил из Донбасса в регион РФ, что снизило бы давление на обороняющиеся подразделения украинской армии. Однако спустя несколько недель после начала операции ВСУ агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Минобороны РФ приняло решение не перебрасывать войска и продолжить наступление в Украине, несмотря на потери территории в самой России. Об этом же в начале сентября заявлял президент РФ Владимир Путин, вновь подняв тему хода российского вторжения в Украину во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.